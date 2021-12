Verstappen v dramatickej VC Abú Zabí získal prvý majstrovský titul, Hamiltona predbehol v poslednom kole

Najdramatickejší šampionát formuly 1 za ostatné roky napokon ovládol Holanďan Max Verstappen. Dvadsaťštyriročný pretekár triumfoval v mimoriadne napínavej nedeľňajšej záverečnej Veľkej ceny Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch pred najväčším súperom – Britom Lewisom Hamiltonom, a rozšíril tak menoslov šampiónov v najprestížnejšom motoristickom seriáli na svete. Naopak, skúsený 36-ročný Hamilton nezískal v SAE rekordný ôsmy titul.

Hamilton vyhral počas doterajšej kariéry preteky na okruhu Yas Marina dovedna päťkrát (2011, 2014, 2016, 2018, 2019). Obhajcom minuloročného prvenstva bol však Verstappen. Do záverečnej VC Abú Zabí vstupovali obaja veľkí rivali s rovnakým počtom 369,5 bodu. V priebehu pretekov si Hamilton udržiaval náskok pred Verstappenom, no v poslednom kole oň šokujúco prišiel a jeho holandský protivník sa tak premiérovým majstrovským titulom zapísal do histórie.

V minulosti sa už na pretekoch v SAE rozhodovalo o titule majstra sveta. V roku 2010 ho získal Nemec Sebastian Vettel, o štyri roky Hamilton a v roku 2016 iný Nemec Nico Rosberg.