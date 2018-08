Veszelka sa „preskákal“ do finále, sedembojárka Vadlejch v Berlíne atakuje rekord SR

BERLÍN 10. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská kladivárka Martina Hrašnová skončila v kvalifikačnej A-skupine súťaže kladivárok na 24. majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne siedma výkonom 66,37 m z tretej série a o tom, či sa kvalifikuje do nedeľného 12-členného finále, rozhodovali výsledky B-skupiny. Zachrániť ju mohlo len to, ak by hodilo viac ako ona už iba päť súperiek.

Hrašnovú rýchlo vyšachovali

Ešte sa však neskončila ani prvá séria a už bolo jasné, že Hrašnovej sen o štvrtom finále na ME sa definitívne rozplynul. Z prvých 9 kladivárok až 7 hodilo viac ako ona a rýchlo ju vyšachovali z postupového tucta. Hrašnová skončila napokon na 18. mieste, na postup bolo potrebných 68,64 m.

Kvalifikačný limit 70,00 m prekonala len šestica – svetová rekordérka Poľka Wlodarczyková (75,10), Skydanová z Azerbajdžanu (74,02), Francúzka Tavernierová (72,88), Malyšiková z Bieloruska (72,39) a Poľky Fiodorowová (71,46) s Kopronovou (71,14).

„Myslím si, že už nie je šanca. Druhá skupina sa mi javí silnejšia. Neverím, že viac ako 66 metrov hodí len päť kladivárok z béčka. Aj keby som bola akýkoľvek optimista, s postupom to už určite nevyjde,“ vravela smutná Martina Hrašnová po kvalifikácii.

Veszelka mieri do finále

Alexandra Bezeková skončila v II. rozbehu na 200 m na 7. mieste za 23,93 (celkovo 20. čas) a do semifinále nepostúpila. Za sezónnym maximom zaostala o 39 stotín a semifinálovú účasť z Amsterdamu 2016 nezopakovala. Ďalej išli priamo prvé tri z každého z troch rozbehov a tri najlepšie s časom. Na postup stačilo Portugalčanke Bazolovej aj 23,60 sekundy.

Lucia Vadlejch sa v sedemboji po piatej disciplíne, skoku do diaľky, posunula do prvej dvadsiatky. Za 620 cm, čo bol celkovo deviaty najlepší výkon, získala 912 bodov, čo zatiaľ dáva dokopy 4334 bodov. Jej strata na rekordný súčet 6103 bodov z Kladna 2017 však narástla o 34 bodov na 88, keďže vtedy skočila 631 cm.

Darilo sa Tomášovi Veszelkovi, ktorý v kvalifikácii trojskoku mužov dosiahol výkon 16,41 m a z dvanásteho miesta postúpil do finále. Boj o medaily v tejto disciplíne sa v Berlíne začne v nedeľu o 19.55 h.

„Som veľmi šťastný, pretože od začiatku sezóny to bol môj cieľ. Dnes to bolo viac o šťastí, lebo bol ťažký vietor. Vo finále sa môže stať hocičo. Nechcem hovoriť, že mám na medailu, uvidím však, čo ukážem,“ povedal Tomáš Veszelka, pre ktorého to bude prvé veľké seniorské finále.

Zapletalovej chýbali v závere sily

Vo finále sa predstaví aj slovenská ženská štafeta na 4 x 400 m v zložení Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká a Alexandra Bezeková. Kvarteto SR bolo v prvom rozbehu štvrté výkonom 3:32,11 min, bol to celkovo ôsmy najlepší čas.

Do sobotňajšieho večerného finále (21.50 h) z oboch rozbehov postúpili na základe umiestnenie po tri štafety a ďalšie dva idú ďalej časom. „Bolo to úžasné, no v závere mi chýbali sily. Som šťastná, že sme postúpili. Vo finále chceme v prvom rade dokončiť a rady by sme spravili slovenský rekord,“ zhodnotila prvá zo slovenskej štvorice Emma Zapletalová.

„Je to pre mňa splnený sen. Som rada, že sa nám to s dievčatami takto podarilo. Verila som, že na to máme. Snažila som sa dať do toho maximum,“ pokračovala druhá v štafete Iveta Putalová.

„Nechcela som sa dopredu tlačiť v zákrute, nechala som si to až za zákrutu. Teším sa z finále, je to životný úspech,“ povedala tretia z kvarteta Daniela Ledecká.

„Bežala som odvážne, rýchlo a uvoľnene. Myslím si, že sa pokúsime o rekord. Uvidíme, koľko síl nám zostalo,“ dodala Alexandra Bezeková.

Slovenská výprava podala protest

Lucia Vadlejch sa v šiestej disciplíne sedemboja vypla k skvelému výkonu. V oštepe hodila 48,71 m a o 4,69 m si zlepšila osobný rekord. Dosiahla ho však kuriózne až v dodatkovom štvrtom pokuse. V treťom totiž hodila k méte 45 m, no rozhodcovia jej ho neuznali – vraj oštep nezanechal stopu. Slovenská výprava podala protest, jury ho uznala a umožnila Lucii hádzať ešte raz.

Po 6 disciplínach má na 15. mieste na konte 5169 bodov a na aspoň jednobodové prekonanie vlastného rekordu SR (6103) z Kladna 2017 potrebuje 935 bodov, čo v praxi znamená zvládnuť záverečnú osemstovku (o 20.20 h) aspoň za 2:12,07 min. Osobák v tejto disciplíne má 2:11,71 min.