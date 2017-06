Veterán Jaromír Jágr si na Twitteri vystrelil sám zo seba

SUNRISE 30. júna (WebNoviny.sk) – Od 1. júla voľný agent Jaromír Jágr čaká na telefonáty od generálnych manažérov hokejových tímov NHL, ale tí sa neozývajú.

Štyridsaťpäťročný veterán zámorských klzísk svoju súčasnú pozíciu vtipne komentoval dvoma fotografiami na twitteri. Na prvej, ktorá pochádza z roku 1994, veselo telefonuje a na tej druhej smutne hľadí do nemého telefónu. Doplnil ich týmto satirickým komentárom v angličtine.

“Kdekoľvek sa pozriem, všade čítam, že voľní agenti majú 10-12 telefonátov. Mne sa zatiaľ neozval nikto. Snažím sa teda volať ja, ale nikto tie hovory neprijíma…”

Na príspevok reagovali aj Kazaň a Chabarovsk

Jágrov humor je v ostatných rokoch povestný minimálne rovnako ako jeho hokejová dlhovekosť. Po jeho najnovšom príspevku na twitteri sa mu už aj naozaj ozvalo niekoľko klubov, ale mimo NHL. Zo svojich účtov na sociálnych sieťach reagovali zástupcovia Chabarovska a Kazane v KHL.

FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls🏆😀 pic.twitter.com/7uLJm95CAB — Jaromir Jagr (@68Jagr) 29. júna 2017

Miesto v španielskej Jace mu zasa z recesie ponúkol tréner Bobby Robins, ktorý kedysi nakukol do NHL v tíme Bostonu.

Jágra však museli potešiť fanúšikovia, ktorí mu vo veľkom množstve adresovali povzbudzujúce slová. “Ak by to bolo na nás, určite by si dostal zmluvu v klube v našom meste,” stálo vo fanúšikovských odkazoch. Písali najmä tí z Montrealu, Philadelphie, ale aj kedysi Jágrom milovaného Pitttsburghu.

Zrejme zostane u “panterov”

Zatiaľ sa zdá najviac pravdepodobné, že Jágr zostane na Floride. Vedenie Panthers naďalej prejavilo záujem o jeho služby, ale za výrazne nižší plat.

“Pravidelne rokujeme s jeho agentom Petrom Svobodom. Bolo to tak včera, dnes a budeme pokračovať aj zajtra,” cituje generálneho manažéra Floridy Dala Tallona portál hokej.cz. Vlani Jágr aj s bonusmi zarobil 5,155 mil. USD. Ak bude pokračovať na Floride aj v ročníku 2017/2018, bude to zrejme nižšie číslo.

Kladniansky rodák Jágr je najproduktívnejším Európanom histórie NHL. Počas kariéry v najslávnejšej klubovej súťaži sveta odohral vrátane play-off 1919 zápasov, v ktorých nazbieral 2115 bodov. Napriek jeho solídnemu 46-bodovému veteránskemu príspevku (16+30) Florida v sezóne 2016/2017 nepostúpila do play-off NHL.

V 82 zápasoch nazbierala 81 bodov, čo stačilo len na 13. priečku v 16-člennej Východnej konferencii. Jágr si počas dlhodoročnej skvostnej kariéry v NHL obliekal aj dresy Pittsburghu (2x Stanley Cup), Washingtonu, New York Rangers, New Jersey, Bostonu, Dallasu a Philadelphie.