Vetrák má výhrady voči Kolíkovej návrhu zákona, zhoršuje podmienky pre vymožiteľnosť práva v konkurznom konaní (video)

Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan vetrák (OĽaNO) je presvedčený, že by poslanci nemali prijať legislatívu, ktorá zhoršuje vymožiteľnosť práva alebo bráni k jeho dosiahnutiu v konkurznom konaní. Ďalej tvrdí, že takýto návrh zákona na jar predložila ministerka spravodlivosti za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii.

„Obsahuje podmienku, ktorá je nad rámec legislatívy Európskej únie. Tomu sa snažíme aj v zmysle programového vyhlásenia vlády zabrániť. Žiaľ, prišli sme na to až pri aplikácii konkrétneho zákona,“ tvrdí Vetrák, ktorého doplnil advokát a člen komisie Ústavnoprávneho výboru NR SR Ivan Uhlár.

„Prišlo k zmene zákona o konkurze a reštrukturalizácii, konkrétne aj samotného prihlasovania pohľadávok a zmene systému. Podávať sa môžu len elektronické prihlášky, ktoré musia byť autorizované,“ tvrdí Uhlár.

Podľa neho by s ničím nebol problém, ak by všetci občania Slovenska, ale aj obyvatelia v zahraničí, mali zriadený elektronický podpis. „Ak nemáme tento podpis zriadený, nevieme splnomocniť ani inú osobu, ktorá by podala spomínanú prihlášku,“ povedal advokát. Zároveň dodal, že tento systém chcú zmeniť a umožniť aj splnomocnenej osobe prihlášku podať.