Vettel odštartuje Veľkú cenu Mexika na pole position, Hamilton z tretieho miesta

MEXICO CITY 28. októbra (WebNoviny.sk) – Nemecký pilot Sebastian Vettel triumfoval v sobotňajšej kvalifikácii na nedeľňajšiu Veľkú cenu Mexika formuly 1. Jazdec tímu Ferrari utvoril časom 1:16,488 min nový rekord Okruhu bratov Rodríguezovcov v Mexico City a pripísal si jubilejnú 50. pole position v kariére.

Z druhého miesta odštartuje 20-ročný holandský mladík vo farbách Red Bullu Max Verstappen, ktorý zaostal za víťazom o 86 tisícin sekundy. Tretí skončil britský líder šampionátu Lewis Hamilton na monoposte Mercedes s mankom takmer pol sekundy.

„Musím povedať, že som predviedol perfektné kolo. Som veľmi šťastný. Mal som trochu resty v prvom sektore, ale podarilo sa mi to vylepšiť. Vedel som, že keď budem mať čistú jazdu, bude z toho prvé miesto. Uvidíme, čo sa stane zajtra. Naša rýchlosť v pretekoch by mala byť dobrá. Situáciu v šampionáte nemám pod kontrolou, záleží aj na tom, ako sa bude dariť Lewisovi. My musíme podať stopercentný výkon,“ povedal Vettel.

Tridsaťdvaročný trojnásobný majster sveta Hamilton potrebuje na zisk štvrtého titulu v kariére už len krôčik – stačí, aby v nedeľu skončil na piatom mieste bez ohľadu na výsledok Vettela, pred ktorým má náskok 66 bodov.

Formula 1 – Veľká cena Mexika

sobota – kvalifikácia:

1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 1:16,488 min, 2. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +0,086 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +0,446, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +0,470, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +0,750, 6. Esteban Ocon (Fr.) Force India +0,949