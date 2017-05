Vettel triumfoval na Veľkej cene Monaka formuly 1, Ferrari má prvé double po takmer 7 rokoch

MONTE CARLO 28. mája (WebNoviny.sk) – Nemecký jazdec Sebastian Vettel z tímu Ferrari triumfoval v nedeľňajšej prestížnej Veľkej cene Monaka formuly 1. Dvadsaťdeväťročný rodák z Heppenheimu štartoval z druhého miesta a počas zastávok v boxoch sa dokázal prepracovať na vedúcu pozíciu pred tímového kolegu a víťaza kvalifikácie Kimi Räikkönena. Fínsky pilot na druhej priečke zaostal za víťazom o 3,145 sekundy.

Tretí finišoval Austrálčan Daniel Ricciardo na monoposte Red Bull s odstupom 3,745 sekundy. Zatiaľ najväčší konkurent Vettela v boji o majstrovský titul Lewis Hamilton z Mercedesu skončil na siedmom mieste vinou zbabranej kvalifikácie, kde obsadil len 14. post. Jeho kolegu Valtteriho Bottasa klasifikovali na štvrtom poste, v závere sa musel brániť pred dobiedzajúcim Maxom Verstappenom z Red Bullu.

Vettel dosiahol svoje 45. víťazstvo v F1

Vettel s Räikkönenom vybojovali pre Ferrari prvé double od Veľkej ceny Nemecka v júli 2010. Vtedy sa oň postarali Fernando Alonso s Felipem Massom. Vettel dosiahol v nedeľu svoje 45. víťazstvo v F1 v kariére, v tomto roku zatiaľ neskončil horšie ako druhý. Zo šiestich doterajších pretekov má na konte tri výhry a tri druhé priečky. Preto mu zaslúžene patri vedúce postavenie v tohtoročnom šampionáte so 129 bodmi.

Na druhej priečke je Hamilton s 25-bodovým odstupom, tretí Bottas stráca už 54 bodov. Ferrari, ktoré dosiahlo v Monaku prvý triumf od sezóny 2001, sa zásluhou double dostalo aj na prvú pozíciu v Pohári konštruktérov, pred Mercedesom vedie o 17 bodov. Nasledujúca veľká cena sa uskutoční 11. júna v kanadskom Montreale.

“Je to neuveriteľný pocit, boli to veľmi napínavé preteky. Dúfal som v lepší štart, musel som byť trpezlivý. V prvom stinte sa mi dosť šmýkalo a jazdci zozadu nás začali pomaly doťahovať. Po výmene pneumatík sa mi však išlo veľmi dobre, bol som schopný to využiť a kontroloval som si náskok. Po reštarte bolo naozaj ťažké udržať gumy pri správnej teplote. Nemohli sme toho veľa plánovať. Kimi zareagoval na Valtteriho zastávku, ja som na to tlačil, čo to dalo a bol som prekvapený, že som sa ocitol na prvom mieste,” povedal Vettel, ktorého vyspovedal už neaktívny, ale stále úradujúci šampión F1 Nico Rosberg.

Druhé miesto je podľa Räikkönena dobré

“Druhé miesto je stále dobré, ale mám pocit, že som mohol získať viac,” stručne zhodnotil Räikkönen.

“Dostal som šancu na tretie miesto, keď Max a Valtteri zašli do boxov. Vtedy som odjazdil niekoľko dobrých kôl. Pri náraze do bariéry pri reštarte mi nebolo všetko jedno a videl som Bottasa, ako ma chcel predbehnúť po vnútornej strane. Tieto gumy sú ako ľad po výjazde safety caru,” dodal Ricciardo.

Štart z prvého radu vyšiel monopostom Ferrari bez problémov a už po prvom kole na nich strácal Bottas viac ako sekundu. Líder Räikkönen si vypracoval pred kolegom Vettelom dostatočný náskok a nebol ohrozený použitím systému DRS. Úvod monackej veľkej ceny prebehol nečakane hladko, na úzkej trati nedošlo ku kolíziám. Hamilton štartujúci z 13. miesta sa po štarte dostal o jednu priečku vyššie, ale potom sa nevedel posunúť vyššie.

Vettel si pripísal tretiu výhru v sezóne

Ferrari išlo v pohode, v 10. kole mal Räikkönen náskok dvoch sekúnd pred Vettelom a 5,6 sekundy pred Bottasom. Vettel sa v potom ďalšom priebehu začal približovať k Räikkönenovi, medzitým sa prvým odstupujúcim stal Hülkenberg z Renaultu pre problémy s prevodovkou. V 25. kole jazdci Ferrari dostihli o kolo pomalších pilotov a Vettel zaostával za lídrom zrazu o menej ako sekundu, doťahoval sa aj Bottas. Po upokojení situácie sa odstupy na prvých troch priečkach opäť natiahli.

Približne v polovici pretekov prišlo k výmenám pneumatík v boxoch a po nich sa Vettel ocitol na čele pred Räikkönenom, na tretie miesto sa prepracoval Ricciardo, siedmy bol Hamilton. V 60. kole sa v zákrute Portier po ťuknutí od Buttona (McLaren) prevrátil Wehrlein (Sauber) na bok k bariére a na trať po prvý raz vyšlo bezpečnostné vozidlo.

Krátko na to skončil v pretekoch aj druhý monopost Sauberu, Ericsson nezvládol riadenie v Sainte Devote a čelne vrazil do bariéry. Jedenásť kôl pred koncom sa opäť išlo naplno, poradie na prvých troch priečkach sa nezmenilo. Hneď po reštarte skončil v bariére v Sainte Devote Vandoorne z McLarenu. Vedúci Vettel si do konca pretekov v pohode kontroloval náskok a pripísal si tretiu výhru v sezóne.

Výsledky – Veľká cena Monaka F1 – Monte Carlo – nedeľa (po 78 kolách): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 1:44:44,340 h, 2. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +3,145 s, 3. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +3,745, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +5,517, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +6,199, 6. Carlos Sainz (Šp.) Toro Rosso +12,038, 7. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +15,801

Poradie MS (po 6 z 20 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 129 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 104, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 75, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 67, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 52, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 45

Pohár konštruktérov: 1. Ferrari 196 bodov, 2. Mercedes 179, 3. Red Bull 97, 4. Force India 53, 5. Toro Rosso 29, 6. Williams 20