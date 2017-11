Vettel ovládol Veľkú cenu Brazílie, Hamilton predviedol famóznú jazdu

SAO PAULO 12. novembra (WebNoviny.sk) – Nemecký pilot Sebastian Vettel triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Brazílie formuly 1. Jazdec tímu Ferrari sa hneď po štarte dokázal dostať pred fínskeho držiteľa pole position Valtteriho Bottasa z Mercedesu a napokon pred ním zvíťazil s náskokom 2,7 sekundy.

Tretieho klasifikovali v cieli ďalšieho Fína Kimiho Räikkönena na monoposte Ferrari, ktorý zaostal za tímovým kolegom o 4,6 sekundy. Tridsaťročný rodák z Heppenheimu Vettel oslavuje 47. víťazstvo v pretekoch F1 v kariére, tretie na okruhu Josého Carlosa Paceho a piate v ročníku 2017.

„Mal som veľmi dobrý štart, ale potom sa mi trochu pretočili kolesá a myslel som si, že to nezvládnem. Zdá sa, že Valtteri mal ešte viac problémov a napokon som sa dostal pred neho. Trochu som ho prekvapil. Bol to veľmi dôležitý moment, odvtedy som na to tlačil až do cieľa. Skúsil som všetko, aby som sa čo najviac odpútal a kontroloval preteky. Som veľmi šťastný za všetkých ľudí pracujúcich v Maranelle. Máme za sebou niekoľko náročných týždňov a je pekné, že sa obe naše autá dostali na pódium,“ povedal Vettel.

Skvelé preteky

Räikkönen sa musel do posledného kola brániť pred čerstvým štvornásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom na Mercedese, ktorý po havárii v sobotňajšej kvalifikácii štartoval z boxovej uličky. Tridsaťdvaročný Brit odjazdil skvelé preteky a až do konca bojoval o pódium. Siedmym miestom sa s domácimi divákmi rozlúčil Felipe Massa z tímu Williams, ktorý po tejto sezóne po druhý raz ukončí svoju kariéru v F1.

V boji o titul je už dva týždne rozhodnuté, Hamilton vedie pred Vettelom o 43 bodov. Posledné podujatie sezóny sa uskutoční 26. novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.

Vettel pred Bottasom

Po odštartovaní sa Vettel dokázal prepracovať pred víťaza kvalifikácie Bottasa, no za nimi sa udiali kolízie, po ktorých odstúpili Ocon, Vandoorne a Magnussen a na trať vyšiel safety car. Hamilton štartujúci z boxovej uličky sa hneď dostal z 20. na 14. priečku. Po reštarte sa Vettel udržal na vedúcej pozícii a vzďaľoval sa Bottasovi, tretí bol Räikkönen.

Hamilton sa stále posúval vyššie a onedlho sa vyšplhal už za Verstappena na piate miesto. Po výmenách pneumatík sa na poradí nič nezmenilo, Vettel stále viedol pred Bottasom. Piaty Hamilton sa však míľovými krokmi približoval k Verstappenovi a jedenásť kôl pred cieľom ho aj predstihol. Potom ohrozoval aj tretieho Räikkönena, ale napokon zostal za ním. Z víťazstva sa radoval Vettel.

VEĽKÁ CENA BRAZÍLIE F1 – SAO PAULO:

nedeľa (po 71 kolách):

1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 1:31:26,260 h, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +2,762 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +4,600, 4. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +5,468, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +32,940, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +48,691

Poradie MS (po 19 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 345 bodov – istý titul, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 302, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 280, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 200, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 193, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 158

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 625 bodov – istý titul, 2. Ferrari 495, 3. Red Bull 358, 4. Force India 177, 5. Williams 82, 6. Toro Rosso 53