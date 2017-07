Viac ako 2 900 párov vstúpilo v minulom roku do manželstva, sobášia sa prevažne tridsiatnici

TRNAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – V Trnavskom kraji vstúpilo v minulom roku do manželstva 2 946 párov, čo je najviac za posledných dvadsať rokov. V porovnaní s rokom 2015 vzrástol počet sobášov o 56.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Najviac sobášov bolo v okresoch Trnava (766) a Dunajská Streda (566), najmenej v okresoch Skalica (261) a Hlohovec (225).

V Trnavskom kraji pokračoval trend zvyšujúceho sa veku ženíchov aj neviest, v oboch prípadoch štatistici zaznamenali doteraz najvyšší priemerný vek. V minulom roku bol priemerný vek ženíchov 34,6 roka, priemerný vek nevesty pri sobáši bol 31,7 roka.

V prípade mužov do roku 1999 a v prípade žien do roku 2004 platilo, že najviac manželstiev uzatvárali vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov. Po tomto období nastal posun do vyšších vekových kategórií. V roku 2016 sa sobášilo najviac mužov vo vekovej kategórii 30 – 34 rokov a žien vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov.

Štatistický úrad sledoval aj sobáše slobodných ženíchov a slobodných neviest. Posledných desať rokov sa prvé sobáše pohybujú okolo hodnoty 83 – 87 percent z počtu všetkých sobášov. Podiely vzájomne slobodných snúbencov tvoria v súčasnosti približne 76 percent zo všetkých uzavretých manželstiev.

Agentúru SITA informovala Alena Vadovičová z pracoviska Štatistického úradu SR v Trnave.