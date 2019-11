Viac ako 70 krajín sa zaviazalo k obmedzeniu potravinového odpadu

Viac ako 70 štátov sveta sa zaviazalo, že posilnia úsilie o zmenšenie množstva vyhodených potravín v dôsledku nedostatočného chladenia. Krajiny podpísali záväzok na výročnom stretnutí zmluvných strán Montrealského protokolu, počas ktorého ministri, vládni predstavitelia a odborníci pracujú na regulácii chemických látok používaných v chladiacich a klimatizačných systémoch, ktoré sú škodlivé pre ozónovú vrstvu.

Stretnutie sa uskutočnilo v Ríme v sídle Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorá spadá pod Organizáciu Spojených národov. K zníženiu potravinového odpadu sa zaviazali Spojené štáty, Čína, členské štáty Európskej únie, viacero krajín v Afrike, Ázii i Severnej a Južnej Amerike.

Približne jedna tretina potravín na svete sa nevyužije a vyhodí. Vyvíjanie lepších metód uchovávania potravín chladných pri skladovaní a prevoze by však mohlo znížiť množstvo potravinového odpadu. Nedostatočné chladenie vedie v rozvinutých krajinách k strate asi deviatich percent potravín podliehajúcich skaze, pričom v rozvojových krajinách, kde milióny ľudí trpia podvýživou, je to až približne 23 percent. Lepšie chladenie by podľa odborníkov mohlo pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov i množstvo škodlivých plynov používaných v chladiacich a klimatizačných systémoch.