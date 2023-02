Viac ako milión Francúzov demonštrovalo proti dôchodkovej reforme, štrajk je vnímaný ako veľký test pre prezidenta Macrona

Demonštranti prechádzajú cez svetlice dymu, keď sa blížia k pamätníku Invalidovne počas demonštrácie proti plánom na zníženie veku odchodu do dôchodku vo Francúzsku, utorok 31. januára 2023 v Paríži. Demonštranti prúdili po tisícoch do ulíc Francúzska v najnovšom konflikte vôle s vládou v súvislosti s jej plánmi zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Odborové zväzy sa zamerali na mobilizáciu viac ako 1 milióna demonštrantov v tom, čo jeden ľavicový líder označil za „vzburu občanov“. Foto: SITA/AP /Lewis Joly