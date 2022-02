Viac ako polovica Slovákov nechce dohodu s USA, prítomnosť vojsk by neprekážala najmä mladým do 29 rokov

Viac ako polovica obyvateľov SR (52 percent) deklaruje, že by sa s USA spolupracovať nemalo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý sa na vzorke 1 006 respondentov uskutočnil od štvrtka 27. januára do utorka 1. februára.

„Častejšie ide o ženy, starších vo veku 60 až 69 rokov, obyvateľov Nitrianskeho a Žilinského kraja, nezaočkovaných alebo voličov strán Republika, ĽSNS a Smer-SD,“ uvádza prieskum. Viac ako tretina opýtaných (36 percent) si myslí, že podobná spolupráca by mala existovať.

Vojaci USA na Slovensku

Prítomnosť vojsk USA na území SR by prekážala viac ako 64 percentám obyvateľov krajiny. Ďalších takmer 30 percent deklaruje, že by im prítomnosť vojsk neprekážala.

„Prítomnosť vojsk by neprekážala častejšie mužom, najmladším vo veku 18 až 29 rokov, obyvateľom Bratislavského a Trnavského kraja alebo tým, ktorí deklarujú voľbu strán Progresívne Slovensko a OĽaNO,“ konštatuje Median SK.

Obranná dohoda s USA

Viac ako polovica opýtaných (54 percent) deklaruje, že Slovensko by nemalo uzavrieť dohodu s USA o spolupráci v oblasti obrany. Tento názor deklarujú častejšie ľudia vo veku 30 až 69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním alebo obyvatelia Nitrianskeho a Žilinského kraja.

Takmer tretina obyvateľov (32 percent) naopak deklaruje, že SR by mala s USA uzavrieť takúto dohodu. V tomto prípade ide častejšie o najmladších vo veku 18 až 29 rokov, obyvateľov Bratislavského kraja alebo voličov PS, OĽaNO a SaS.