Viac kandidátov na županov Kotlebovi len prospieva, myslí si Baránek

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Čím bude viac kandidátov na predsedov vyšších územných celkov v jednotlivých krajoch, tým viac to podľa analytika Jána Baránka prospieva kandidátom Ľudovej strany Naše Slovensko. V Žilinskom kraji ohlásili kandidatúru súčasný župan Juraj Blanár, nominantka OĽaNO Erika Jurinová, kandidát SNS Ján Mikolaj a v najbližších dňoch ju má oznámiť aj exposlanec Smeru-SD Anton Martvoň.

„Viacero kandidátov môže byť rizikom. Ak by sa hlasy rovnomerne rozdeľovali medzi nich a Marián Kotleba tam postaví vlastného kandidáta. Takéto riziko je pri jednokolovej voľbe vždy. Čím je viac kandidátov, tým viac to prospieva ĽSNS,“ uviedol Baránek s tým, že u Kotlebovych voličov nie je perspektíva, že by volili niekoho iného. „Majú silnú lojalitu ku strane,“ dodal.

Bývalý poslanec Smeru-SD Anton Martvoň opúšťa stranu. Martvoňa pohli k odchodu zo Smeru aj študentské pochody proti korupcii, ktoré podporoval aj na svojej sociálnej sieti. Podľa informácií agentúry SITA sa chce v jesenných regionálnych voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorým je teraz podpredseda strany Juraj Blanár.

Martvoň bol poslancom NR SR vo volebnom období 2012 – 2016. Nedostal sa však ani na kandidátku pre parlamentné voľby v roku 2016. Martvoň tvrdí, že to bolo na pokyn oligarchu. Svoj odchod zo strany i kandidatúru má oznámiť v najbližších dňoch.