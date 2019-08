Viac než 20-tisíc utečencov presunuli z Istambulu pre neregulovanú migráciu, mali by sa vrátiť domov

Úrad guvernéra Istanbulu odsunul od polovice júla z mesta viac než 20-tisíc ľudí. V utorkovom stanovisku uviedol, že do záchytných centier poslal 16 423 „ilegálnych migrantov“, ktorí sa v meste zdržiavali z dôvodu „neregulovanej migrácie“.

Vrátiť by sa mali do svojich krajín. Okrem nich odviezli do utečeneckých táborov mimo mesta aj 4 500 doteraz nezaregistrovaných Sýrčanov. Sýrskym utečencom poskytuje Turecko „dočasnú ochranu“.

Minister vnútra Süleyman Soylu minulý týždeň poukázal na to, že kapacity Istanbulu sú dávno prekročené. Oficiálne sa v meste zaregistrovalo už 500-tisíc Sýrčanov a minimálne 300-tisíc ďalších tam rovnako žije, hoci registrovaní sú v iných mestách. Ďalší nie sú v krajine registrovaní vôbec.