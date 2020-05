Viacerí členovia ĽSNS sa pohybujú v extrémistickom prostredí, uviedol to znalec v kauze šekov na 1 488 eur

Viacerí členovia politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko sa pohybujú v pravicovo extrémistickom prostredí. Skonštatoval to vo svojom posudku znalec pre oblasť politického extrémizmu Matej Medvecký.

Posudok sa čítal dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci prejednávania prípadu šekov na 1 488 eur, pre ktoré je stíhaný predseda ĽSNS Marian Kotleba.

Znalec sa v posudku obsiahlo venoval problematike politického extrémizmu, extrémnej pravice a takisto symboliky. Potvrdil pritom domnienky obžaloby v súvislosti s číslicami 14 a 88, že ide o jednu z najvyužívanejších šifier v extrémistickom prostredí.

Dôkazom bol aj záznam z demonštrácie

Ako dôkaz na súde tiež slúžil záznam podujatia, na ktorom boli v roku 2017 odovzdané sporné šeky. Marian Kotleba v súvislosti s týmto dôkazom skonštatoval, že dokazuje, že na podujatí nebol páchaný extrémizmus a obsahovalo „národné a kresťanské posolstvo“.

Rovnako sa prehrával aj záznam demonštrácie proti islamizácii z roku 2015, na ktorom obžalovaný vystúpil s prejavom. Marian Kotleba v tejto súvislosti uviedol, že nechápe, čo má tento záznam spoločné so žalovaným skutkom.

Súd pojednávanie v kauze šekov odročil na 8. júna, kedy by sa mal zaoberať odbornými vyjadreniami viacerých historikov aj zástupcu Ústavu rómskych štúdií.

Šeky so symbolickou sumou 1 488 eur

Predseda ĽSNS Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Známy symbol extrémistov

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.

Samosudkyňa, ktorá v tomto prípade rozhoduje, Ružena Sabová, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.