Viacerí hráči z NHL odchádzajú do KHL, kluby potvrdili príchody zvučných mien

MOSKVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Po otvorení trhu s voľnými hráčmi v kanadsko-americkej NHL potvrdili kluby nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) príchody hráčov zvučných mien.

V Metallurgu Magnitogorsk podpísali zmluvy ruský obranca Viktor Antipin, fínsky útočník Iiro Pakarinen a ďalší útočník Nikolaj Kuľomin. Lokomotiv Jaroslavľ angažoval kanadského centra Davida Desharnaisa a CSKA Moskva sa dohodol na spolupráci s ruským krídelníkom Antonom Slepyševom. Informovali o tom oficiálne weby jednotlivých tímov.

Desharnais prvýkrát opúšťa NHL

CSKA Moskva skompletizoval prestup talentovaného ruského útočníka Antona Slepyševa, ktorý do konca júna patril Edmontonu. V predošlom ročníku NHL absolvoval v kanadskom klube 50 súbojov so ziskom 12 bodov (6+6), čo bolo najviac od príchodu do zámoria. Napriek tomu rodák z Penzy podpísal kontrakt na dva roky s moskovským tímom.

Najbohatší životopis v zámorskej profilige má zo spomenutých hráčov Kanaďan David Desharnais. Tridsaťjedenročný center prvýkrát v kariére opúšťa NHL, keďže v predchádzajúcich sezónach klesala jeho bodová produkcia a nepomohli mu ani prestupy z Montrealu do Edmontonu a následne do New Yorku Rangers. Nová akvizícia Lokomotivu Jaroslavľ dosiahla v minulej sezóne v 71 stretnutiach „jazdcov“ spolu 28 bodov (6+22).

Magnitogorsk hlási tri nové mená

Nikolaj Kuľomin sa do rodného Magnitogorska vracia po desiatich rokoch v NHL. Tridsaťjedenročný krídelník podpísal podľa špecializovaného lotyšského žurnalistu Aivisa Kalninša kontrakt s „magnitkou“ na tri sezóny. Kuľomin sa v Magnitogorsku narodil a je tiež odchovancom miestneho klubu. Dosiaľ naposledy si obliekol dres tohto tímu počas výluky v sezóne 2012/2013.

Viktor Antipin sa vracia do Metallurgu po ročnej prestávke vracia aj Viktor Antipin. V NHL strávil jednu sezónu, počas ktorej odohral 47 zápasov s bilanciou 0+10 za Buffalo.

Spolu s ním pribudol do kádra Iiro Pakarinen. Fínsky hokejista štyri roky neúspešne hľadal stabilné miesto v zostave Edmontonu a často sa objavoval aj na farme v AHL. V ostatnom ročníku zámorskej profiligy nastúpil v drese Oilers na 40 duelov, v ktorých strelil dva góly a na jeden prihral.