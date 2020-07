Viacero hráčov NHL odmieta nastúpiť vo vyraďovacej časti, obávajú sa nákazy koronavírusom

V pondelok 13. júla sa síce v zámorskej hokejovej NHL začne tretia fáza procesu reštartu sezóny 2019/2020, niektorí hráči však už potvrdili, že sa vo vyraďovacej časti nepredstavia aj keď ich tímy budú bojovať o Stanleyho pohár.

Hráči nechcú ohroziť rodiny

Návrat na ľad odmietli aj skúsený český obranca Roman Polák z Dallasu Stars, Mike Green z Edmontonu Oilers, Travis Hamonic z Calgary Flames, Steven Kampfer z Bostonu Bruins či Sven Bärtschi z Vancouveru Canucks. Na základe dohody vedenia súťaže a hráčskej asociácie vedenia klubov nemôžu hráčov potrestať za to, že z obáv pred koronavírusom nenastúpia do zostávajúcej časti sezóny.

„Rozhodol som sa tak, pretože stále je mnoho otáznikov okolo ochorenia COVID-19. Beriem ohľad najmä na svoju rodinu,“ poznamenal Mike Green. Podobné dôvody uviedli aj ďalší spomenutí hokejisti. Čech Polák sa už pre nasledujúcu sezónu dohodol na spolupráci s Vítkovicami a nechcel sa vracať do Severnej Ameriky.

V hre bude viacero Slovákov

Travis Hamonic bol jeden z prvých hráčov, ktorí oznámili svoju dobrovoľnú absenciu v zostávajúcej časti sezóny NHL. Jeho dcéra totiž počas mala počas minulého roka respiračné problémy a museli ju aj hospitalizovať. „Prajem si, aby som si mohol obuť korčule a v nich bojovať či blokovať strely a pomáhať svojmu tímu. Moja rodina je však vždy na prvom mieste. Milujem hokej a svoj tím, ale som otcom dvoch detí a to je ešte dôležitejšie. Rozhodnutie nevrátiť sa v lete ku klubu bolo extrémne ťažké,“ povedal Hamonic.

Sezóna v zámorskej NHL by mala pokračovať od 1. augusta v kanadských mestách Edmonton a Toronto špeciálny formátom vyraďovacej časti. Víťaz Stanleyho pohár by mal byť známy najneskôr 4. októbra. V hre by malo byť aj viacero Slovákov.