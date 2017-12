Vianoce na úver sa nemusia vyplatiť

BRATISLAVA 15. decembra 2017 (WBN/PR) – Pred Vianocami ľudia rozmýšľajú, ako obdarovať blízkych. Nie všetci však na darčeky, ktoré by chceli kúpiť, majú dostatok vlastných zdrojov. Obchodníci vám radi predajú tovar napríklad na splátky, či vybavia úver. Ten však treba po sviatkoch splácať. Banky.sk sa pozreli na to, kde a za koľko sa dá požičať si na darčeky a aké nástrahy vás číhajú.

Požičať na darčeky si dnes človek môže doslova kdekoľvek. Na webe, u nebankoviek, v bankách, z komunitných portálov, ale aj priamo v obchode u predajcu.

Odborníci na financie odporúčajú nakupovať darčeky s predstihom dvoch až troch týždňov, lebo tak môžete ušetriť a vyhnúť sa emocionálnemu nákupu a tlaku „výhodných akcií“ v obchodoch tesne pred Vianocami. „Nakupujte už so zoznamom konkrétnych darčekov, ale aj s predstavou, koľko môžete zaplatiť,“ radí Ivana Miklešová, odborníčka na osobné financie z Partners Group SK. Navyše platí, že pri nákupoch priebežne počas roka sa dá ušetriť aj 70 percent z ceny darčeka.

Rýchle peniaze

Najrýchlejšie si viete na darčeky požičať cez povolené prečerpanie na vlastnom účte. Banka vám vlastne povolí ísť na vašom bežnom účte do mínusu. Táto lákavá ponuka má však svoje nástrahy v podobe vysokého úroku. Banky si na tomto úvere účtujú úroky aj do 20% ročne. Vy síce platíte úrok len za dni, počas ktorých máte v mesiaci účet prečerpaný, ale keď ste v mínuse príliš dlho, môže vás to na úrokoch stáť desiatky až stovky eur ročne – podľa výšky prečerpanej sumy. Odborníci preto radia využívať povolené prečerpanie len na preklenutie krátkodobého výpadku finančných prostriedkov v rámci jedného či dvoch mesiacov.

Spotrebný úver

Darčeky na Vianoce si môžete kúpiť aj cez bezúčelovú spotrebnú pôžičku v banke. Úroky sú pri nej nižšie ako na povolenom prečerpaní či kreditke. Bežné úroky na spotrebných úveroch v bankách sa pohybujú od 3,7 do 18%. Ich prehľad nájdete tu. Výhodou spotrebného úveru je, že si tak môžete požičať vyššiu sumu – aj niekoľko tisíc eur – a splácať po malých čiastkach dlhšie obdobie. Odborníci preto radia, brať si spotrebný úver na drahšie veci a nie na práčku či televízor. Nevýhodou je, že jeho vybavenie môže trvať dlhšie, aj niekoľko dní.

Kreditka len na krátky čas

Požičať si na darčeky môžete aj cez kreditnú kartu. Jej výhodou je, že peniaze máte k dipozícii rýchlo a bez úroku v rámci bezúročného obdobia (od 40 do 55 dní podľa banky). Ak ste disciplinovaní a po Vianociach úver splatíte, nič navyše nezaplatíte. Ak sa vám dlh splatiť nepodarí, mali by ste vedieť, že na kreditkách sú úroky tiež vysoké – siahajú až po 20% a navyše vám naúčtujú tiež poplatok 5% za omeškanú platbu.

Nákup na splátky

Napokon na darčeky si môžete požičať od splátkových firiem či nebankoviek. Tieto firmy sľubujú rýchle vybavenie úveru priamo v predajni, nízke splátky a dokonca dopravu tovaru zadarmo. Nebankovky sa špecializujú najmä na nízke úvery v niekoľko stovkách eur – napríklad za práčku či televízor. Tieto úvery však tiež nie sú lacné.

Úroky sa pohybujú od 10 do 20% ročne a niekedy aj viac. Navyše by ste si mali dávať pozor na sankčné úroky z omeškania, ktoré sú vysoké a tiež na rôzne poplatky za spracovanie úveru. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), teda to čo skutočne za úver zaplatíte aj s poplatkami, tak môže byť vyššia ako 20%.

I keď niektoré nebankovky ponúkajú aj splátky bez navýšenia či za nulové úroky, treba byť opatrný. Zvyčajne majú podmienku, že tovar musíte splatiť do niekoľkých mesiacov. Ak sa vám to nepodarí, zaplatíte bežné úroky, ktoré sa šplhajú až nad 20%.

„Určite si neberte úver kvôli maličkostiam alebo na nákup potravín. Platí totiž, že čím nižšia je pôžička, tým vyšší úrok zaplatíte,“ odporúča Miklešová. Podľa odborníkov pri rýchlych pôžičkách a nákupe na splátky hrozia dve hlavné riziká – predraženie peňazí a problém splácať po skončení sviatkov.

Povianočný pôst

Ak po vianočných sviatkoch zistíte, že ste minuli viac, ako ste chceli, a nebudete schopný dlhy splácať, máte viacero možností ako situácii riešiť. Môžete začať šetriť – napríklad na jedle či iných, menej nevyhnutých výdavkoch. Možno budete nútení škrtnúť napríklad zimnú dovolenku. Aby ste sa vyhli sankčným poplatkom za omeškanie, môžete banku požiadať o odklad splátok či predlženie splatnosti úveru. To vám síce zníži mesačné splátky, ale úver na konci preplatíte. Napokon môžete nevýhodnú pôžičku v nebankovke refinancovať v banke. Dostanete síce nižší úrok, ale jeden dlh nahradíte iným. A ten opäť budete musieť splácať.