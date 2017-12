Vianoce? No a čo. Nezbláznim sa.

BRATISLAVA 13. decembra 2017 (WBN/PR) – Vždy sú dve skupiny ľudí. Tí, čo na pohľad všetko zvládajú ľavou zadnou, všetko stíhajú, vždy majú všetko nachystané tip-top. A potom tí, čo to proste nestíhajú. A nemajú tip-top nič, snáď okrem tip-top únavy.

Na tých istých ľudí sa však môžeme pozrieť aj z iného pohľadu a opäť ich rozdeliť na dve skupiny. V prvej z nich sú tí, čo sú V POHODE. A to bez ohľadu na to, či stíhajú a vždy všetko zvládnu – alebo ani nie. No a v tej druhej tí, čo sú V STRESE. Opäť bez ohľadu na to, či dovalia všetko, čo si naplánovali – alebo nie.

Ruku na srdce. Do ktorej skupiny by ste chceli patriť vy?

Naša čitateľka Zuzana sa portálu Vianoce.sk zverila: „Keď som bola malá, nenávidela som december. Lebo vždy bolo čo robiť. Lebo nikdy nebolo všetko hotové. Lebo mamina bola v strese z toho, že nestíha. Kto by aj stíhal – práca, deti, domácnosť, predvianočné nákupy, veľké predvianočné upratovanie, varenie, pečenie… a ktovie aké ďalšie -enie. Vždy všetko – aj s našou pomocou – „dovalila“ podľa svojich plánov. Potom s vyplazeným jazykom sadla k vianočnej večeri, so zápalkami v očiach zvládla rozbaľovanie darčekov a pol ôsmej tvrdo spala.“

Ak nechcete dopadnúť ako ona a radšej chcete patriť medzi „pohoďákov“, ktorí si užijú ako advent, tak aj samotné sviatky, máme pre vás zopár rád.

Vianočné darčeky

Zoznam je základ. Koho všetkého chcete obdarovať? Čo koho z týchto ľudí zaujíma? Koho chcem prekvapiť a pri kom pôjdem radšej na istotu? Naša čitateľka Lucia hovorí: „Pri deťoch mám základné pravidlo – každý z nich si pod stromčekom každý rok nájde 3 balíčky. V jednom je knižka (alebo aj dve), v druhom nejaké to oblečenie a v treťom prekvapko. Keď boli malí, mali tam obyčajne hračku, teraz keď sú starší, poteší ich napríklad selfie-tyč alebo sada na výrobu bižutérie.“

Paradoxne nás niekedy viac, ako vymýšľať darčeky pre iných, potrápi uspokojiť otázky rodičov typu „A čo by ste chceli vy?“ Martina má vlastný recept, vďaka ktorému každý rok nájde na túto otázku odpoveď: „Nepotrpíme si na drahé dary, no pri 3 deťoch vieme s manželom oceniť spoločný čas bez detí. Preto si od Ježiška „objednáme“ lístky do kina či do divadla, samozrejme spojené s babysittingom. Minulý rok sme si dokonca ako vianočný darček vypýtali „Deň v posteli“. Obnášal raňajky do postele a celodennú starostlivosť o naše ratolesti. A my s manželom sme sa celý deň vyvaľovali v posteli a čítali knižky. Bolo to super a pritom to vôbec nezaťažilo peňaženku našich rodičov!“

Predvianočné upratovanie

Ak patríte medzi tých, pre ktorých Vianoce nie sú Vianocami, ak sa vám neleskne každá kľučka, no ťažko hľadáte čas, kedy poometať všetky pavučiny v rohoch či poutierať každú poličku v každej skrinke, porozmýšľajte nad pomocou. Nemusí to byť len profesionálna upratovacia služba (mimochodom, ak chcete využiť služby tohto typu, objednávajte ich výrazne dopredu – v novembri už môže byť neskoro). Možno vám už vedia s uprataním pomôcť vaše deti, alebo vo svojom širšom okolí viete nájsť niekoho, kto si popri svojej práci chce pre Vianocami privyrobiť a rád Vám príde s upratovaním pomôcť – a za výrazne nižšie ceny ako profesionáli. No a ak si z akéhokoľvek dôvodu nikoho do bytu pustiť nechcete, skúste sa na predvianočné upratovanie pozrieť trochu s odstupom a položiť si jednoduchú otázku: Naozaj Vianoce neprídu, ak nebudem mať umyté okná?

Náš tip: Aj pri upratovaní vám zoznam môže výrazne pomôcť. Napíšte si – ideálne ešte v novembri – čo všetko chcete do Vianoc stihnúť. Ľahšie sa vám potom práca naplánuje a prerozdelí medzi ostatných členov rodiny. A ak im dáte dokonca vybrať, s čím vám chcú pomôcť, urobia to možno aj s radosťou.

Varenie a pečenie

Varenie a pečenie sú kapitolou samou o sebe. „Naša mama podľa tradícií svojej rodiny chystala na vianočný stôl vždy 9 chodov. Tiež sa patrilo, aby bolo napečených aspoň 5 druhov koláčov. A na prvý sviatok vianočný opäť ďalšie obedové menu. Chutilo to všetko samozrejme úžasne, ale mama sa z kuchyne niekoľko dní prakticky nepohla,“ hovorí Andrea a dodáva: „Ja som sa rozhodla, že to nebudem siliť. S deťmi upečieme medovníčky a k tomu maximálne jeden druh koláča. Minulý rok sme urobili nepečené guľky obalené v čokoláde a nebolo lepšieho zákuska. Aj vianočnú večeru máme oproti maminej skromnejšiu. Na druhej strane sa zbytočne neprejedáme a ani sladkého nezjeme veľa.“

Vianoce trochu inak

Úplne inak Vianoce poňali Roman s Petrou. Každý rok už pár dní pred Vianocami vyrazia aj s deťmi na hory – v čase, keď ceny za ubytovanie či lyžovanie ešte nie sú „high-season“. Prenajmú si chatku alebo apartmán, cez deň buď lyžujú alebo chodia na výlety, večer hrajú s deťmi karty alebo padnú všetci unavení do postele. Dovolenku zakončia vianočnou večerou (skromnou, v apartmáne toho veľa nenavaríte), vianočnými darčekmi (nič veľké, kto by to vláčil hore-dole) a v prvý vianočný sviatok idú domov. Vďaka tomu strávia spolu príjemné rodinné chvíle bez predvianočných stresov a ich deti budú mať na Vianoce z detstva určite nezabudnuteľné spomienky.

