Vianočná párty v Banco Casino bude i tento rok plná zvučných hudobných mien!

BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR) – December sa nesie v duchu príprav najočakávanejších sviatkov roka – Vianoc. I v Banco Casino Bratislava v tomto mesiaci zavládla vianočná nálada. Pre svojich hostí pripravilo vianočnú párty, ktorá sa zapíše do pamäte. Pozvaní sa môžu tešiť na hudobný zážitok v podaní hneď niekoľkých zvučných mien slovenského šoubiznisu.

Už 14. decembra sa otvoria brány bratislavského kasína Banco Casino troška iným spôsobom ako sú návštevníci zvyknutí. V honosných priestoroch jedného z najväčších kasín v republike zavládne duch Vianoc a kasíno tak premení na miesto, kde známi, či neznámi spolu, v dobrej nálade, oslávia tento krásny čas. Večierok venovaný práve Vianociam odštartuje o 20.00 slovami známeho moderátora Ivana „Binďa“ Bindasa, ktorého hlas pravidelne počuť z rádia Europa2.

Nebude chýbať bohatý raut a zaujímavý program, ktorý poteší oči i sluch

Pozvaní hostia sa môžu tešiť, že v štvrtkový večer pohýčkajú svoje chuťové poháriky. Okrem kvalitných drinkov si pochutia na rôznorodých variáciách studenej i teplej kuchyne. Banco Casino Bratislava si na svojich rautoch dáva mimoriadne záležať, to isté platí aj o hudobnej produkcii. Celý večer bude kasínom znieť živá hudba. Po otvorení programu moderátorom Binďom sa predstavia umelci z BLACK EVILS, ktorí predvedú zaujímavé tanečno-svetelné vystúpenie.

Hudobnú stránku programu otvorí populárna kapela Nocadeň. Chalani ponúknu publiku takmer hodinový program, kedy zahrajú i rádiový hit Čítaš mi z pier, ktorý zaujal i mimoriadne vydareným videoklipom, či skladbu Buď hviezda, ktorá sa tento rok dočkala novej verzie so symfonickým orchestrom a videoklip k nej kapela predstaví na rádiu Expres presne na Mikuláša.

Ďalším zaujímavým hudobným hosťom bude spevák, ktorého hviezda stúpa čoraz rýchlejšie nahor. Na konte má niekoľko víťaztiev. Sympatický rodák z Košíc ovládol druhý ročník Česko Slovenskej Superstar , i prvú sériu zábavného projektu Tvoja tvár má známy hlas. Reč je o Lukášovi Adamcovi, ktorý na pódiu vianočného večierka predstaví i piesne z jeho debutového albumu. Tešiť sa môžete i na chytľavý rytmus piesne Horúca Láska, ktorá sa vďaka rádiám stala notoricky známou. Svoju chytľavosť potvrdila i tým, že videoklip dosiahol za krátky čas miliónové videnia.

Celý program bude popretkávaný i tanečnými vystúpeniami sexy GOGO tanečníc, ktoré zmyselnými pohybmi polahodia nejednému mužskému oku. Presne o polnoci hudobný program preruší polnočná tombola. Hostia môžu prostredníctvom točenia rulety vyhrať zaujímavé ceny. Po rozdaní hodnotných darčekov sa môžu návštevníci tešiť na vystúpenie, skupiny JUNGLE LABLE, ktorá sa hrdí tým, že krstným otcom ich albumu Who´s Gonna Pay For That?! sa stala americká funková legenda Fred Wesley. Funky banda svojim repertoárom prítomných zaručene dostane do tanečnej nálady.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa tejto veľkolepej vianočnej párty, vypočuť si zaujímavý program, či okúsiť adrenalín spojený s cinkotom žetónov, pozvánku môžete získať zaslaním požiadavky na:

KONTAKTY:

http://www.bancocasino.sk/web/

www.facebook.com/BancoCasinoBratislava

https://www.instagram.com/bancocasinoba/

+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,

recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk