Vianočná pošta Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia v spolupráci OZ DOMOV-DÚHA po prvýkrát organizuje výnimočný vianočný projekt, do ktorého sa môžeme zapojiť všetci. Radi by sme potešili viaceré klientky centra, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť v svojom dočasnom domove, v Bezpečnom ženskom dome Dúha, ktorý zastrešuje OZ DOMOV-DÚHA. A nielen potešiť ich na Štedrý večer, ale venovať im príjemný zážitok so svojimi ratolesťami na jarnom alebo letnom Rodinnom koncerte v Slovenskej filharmónii.

Od 6. decembra, teda od Mikuláša môže ktokoľvek z nás uhradiť vstupenky pre jednu z mamičiek a jej deti na stránke navstevnik.sk – VIANOČNÁ POŠTA SF – https://www.navstevnik.sk/detail-podujatia?showId=1014267&eventId=1035100.

Zakúpené vstupenky spolu so symbolickou ANJELSKOU POUKÁŽKOU im do 24. decembra doručíme.

Milí priatelia, prostredníctvom VIANOČNEJ POŠTY Slovenskej filharmónie môžeme v čase Adventu urobiť malý dobrý skutok a na Vianoce potešiť tých, ktorí pomoc potrebujú v tejto chvíli najviac. Darujeme originálny hudobný darček, krátke vybočenie z každodenných starostí a spoločne strávený čas v prekrásnych priestoroch Slovenskej filharmónie.

ANJELSKÚ POUKÁŽKU na vstupenky je možné uhradiť v cene od 12 – 16 €.

Pomáhajme a robme dobro ľuďom v kríze.

Ďakujeme, Slovenská filharmónia a OZ DOMOV-DÚHA.

Krízové stredisko DÚHA vzniklo a pomáha ohrozeným, opusteným, týraným či zneužívaným ženám a ich deťom už šestnásť rokov. Slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.

Informačný servis