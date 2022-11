Vianočný darček pre TV zákazníkov UPC – voľné vysielanie 45 staníc pre všetkých od Mikuláša až do Troch kráľov

Spoločnosť UPC, jeden z najväčších poskytovateľov televíznych služieb na Slovensku, pripravila Vianočný darček pre všetkých svojich televíznych zákazníkov. Na 30 dní, od 6. decembra do 6. januára, získajú prístup až k 45 staniciam, ktoré sú bežne dostupné až ako súčasť vyšších ponúk resp. doplnkových balíčkov. Všetkých 45 staníc bude voľne dostupných na všetkých platformách, t.j. v ponuke digitálnej káblovej TV, Horizon Go aj Horizon TV.

Ide o nasledovné stanice: Discovery HD, TLC HD, Travel Channel HD, Discovery Science HD, DTX HD, Food Network HD, ID HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Animal Planet HD, Viasat Explore HD, Viasat History HD, Viasat Nature HD, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, Fishing and Hunting, FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Stars HD, FightBox HD, EroXXX HD, Fast and FunBox HD, DocuBox HD, FilmBox Family, CS Film, CS Horror HD, CS History HD, CS Mystery HD, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Europe, MTV Live HD, ako aj maďarské stanice Slager TV HU, Cool TV, FILM+ HU, Muzsika TV, RTL HU, RTL Gold, RTL Harom, RTL Ketto, Sorozat+ a Story4.

Programy sa všetkým užívateľom digitálnej káblovky, mobilnej TV Horizon Go, ako aj internetovej televízie Horizon TV, zobrazia v utorok 6. decembra bez ohľadu na predplatený balíček, a to automaticky a bez nutnosti reštartu prijímacieho zariadenia.

O digitálnej a internetovej televízii od UPC

Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi viac než 180 staníc všetkých žánrov, vrátane viac než 100 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie, ako je napr. sedemdňový TV Archív s takmer 70 najsledovanejšími stanicami. Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj mobilná televízia Horizon Go, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti. A vďaka internetovej televízii Horizon TV je UPC televízia dostupná všade na Slovensku. Užívateľovi stačí internetové pripojenie a môže sledovať viac než 140 staníc nielen v sieti UPC, ale aj v sieťach iných operátorov (a taktiež vo všetkých krajinách Európskej únie). A to všetko bez akejkoľvek viazanosti. Horizon TV od UPC ponúka domácnostiam možnosť sledovať televíziu súčasne až na troch zariadeniach, a to na televízoroch (cez Chromecast, Airplay, na Android TV a Apple TV), ako aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet, PC). Horizon TV je tak optimálnou TV službou pre sledovanie televízie v domácnosti, ale i na cestách vo všetkých krajinách Európskej únie.

