Vianočný príspevok dostalo takmer 1,3 milióna dôchodcov, nárok ich malo viac než roky predtým

Sociálna poisťovňa minulý mesiac hromadne vyplatila vyše 1 milión 262 tisíc vianočných príspevkov. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, nárok naň oproti minulým rokom získal väčší počet dôchodcov a aj samotný príspevok bol dvojnásobne vyšší.

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa automaticky vyplatila poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského), či sociálneho dôchodku.

Príspevok pritom dostali tí penzisti, ktorí mali nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december minulého roka, ich dôchodok dosahoval najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenska.

Maximálna výška vianočného príspevku dosiahla oproti roku 2018 dvojnásobok – až 200 eur. Dostali ho tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.

Poberatelia dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura mesačne dostali vianočný príspevok podľa výšky ich dôchodku vo výške od 200 eur do 124,33 eura a dôchodcovia, ktorí majú dôchodok od 420,41 eura do 658,50 eura mesačne, si prilepšili príspevkom v rozpätí od 98,85 eura do 13,14 eura.