Vicepremiér Holý sa k mužovi, na ktorého si má „posvietiť“ prokuratúra, nehlási

Ako rozladený nástroj pôsobia navonok dvaja členovia vlády v prístupe k Marcelovi Slávikovi a jeho Združeniu domových samospráv, ktoré má komplikovať život developerom či samosprávam pri stavebných konaniach.

Kým minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dnes podal v súvislosti s aktivitami Slávikovho združenia trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) vlani prizval Slávika do vládnej komisie na zmenu stavebného zákona.

Sulík hovorí, že Slávikovo združenie vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a zdržiava ich, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie. Od stavebníkov pritom požaduje napríklad fontánku na streche či trávnik na balkóne.

Aktivistu spomínal aj Ftáčnik

Slávik je pre mnohých developerov, ale aj obce a mestá dobre známy už dlhé roky. Jeho združenie domových samospráv využíva európsku smernicu, ktorá hovorí o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, známu pod názvom EIA.

Napríklad primátor Bratislavy Milan Ftáčnik v roku 2013 počas prezentácie druhej etapy nosného systému MHD tiež hovoril o spomínanom aktivistovi.

„Čo sa týka postupu pána Slávika, ktorý chce zmariť úplne všetko, tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo raz zverejním mail, ktorý mi pán Slávik napísal, kde povedal, že on by to aj na tú Európsku komisiu nepodal, keby sme mu nejaký postík na meste ponúkli, minimálne na úrovni hlavného architekta alebo hlavného dopravného inžiniera. To teda sa mi zdalo ako absolútne neférové,“ vyhlásil na verejnej prezentácii Ftáčnik.

SaS mala „slávikov“ vo volebnom programe

Minister Sulík má viacero podnetov, ktoré má prešetriť prokuratúra a zistiť, či nejde o trestný čin. Zároveň vyzval ďalších stavebníkov, aby sa mu ozvali so svojimi skúsenosťami.

Predseda SaS Richard Sulík si robí selfie s členmi strany Foto: SITA/Milo Fabian

SaS tému schvaľovania stavených povolení riešila vo svojom volebnom programe. Sľubovala, že zabráni, aby „slávici“ mohli vypaľovať stavebníkov, ide najmä o proces EIA.

„Nastavíme pravidlá tak, aby nemohol ktokoľvek podávať odvolania a sťažnosti na ktorýkoľvek projekt a investičný zámer. Z praxe vieme, že existujú ,výpalníci´, ktorí sa živia tým, že automaticky podávajú sťažnosti na akýkoľvek projekt, v ktorom je potrebné mať stanovisko EIA,“ uviedla SaS.

Aktivista nemá status poradcu