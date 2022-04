Viceprezident Gazprombank ušiel z Ruska, chce pomôcť s obranou Ukrajiny

Viceprezident ruskej banky Gazprombank Ihor Volobujev odišiel na Ukrajinu, aby ju pomohol brániť pred ruským agresorom. Potvrdil to v rozhovore pre nezávislý ruský web The Insider.

„Už som nemohol byť v Rusku. Národnosťou som Ukrajinec, narodil som sa v Ochtyrke. Už som nemohol zvonku pozorovať, čo robí Rusko s mojou vlasťou. Moja návšteva je ako pokánie, chcem zmyť svoju ruskú minulosť. Chcem zostať na Ukrajine až do jej víťazstva,“ povedal Volobujev.

Ruskú agresiu voči Ukrajine označil za vojnový zločin. „Je to zločin zo strany Putina, ruskej vlády a v skutočnosti aj ruského ľudu. Pretože to nie je Putin, kto tu zabíja Ukrajincov, nie je to Putin, kto kradne záchodové misy, nie je to Putin, kto znásilňuje ženy. Toto robí ruský ľud. A nesiem za to zodpovednosť aj ja, hoci som Ukrajinec. Hanbím sa za to, budem sa za to celý život kajať,“ dodal.

Gazprombank je pridružená spoločnosť ruského štátom kontrolovaného plynárenského monopolu Gazprom. Niekdajšieho viceprezidenta a ruského oligarchu Vladislava Avajeva nedávno našli mŕtveho.

Médiá s odvolaním sa na vyšetrovací výbor Ruskej federácie napísali, že vrcholový manažér zabil svoju manželku a dieťa a potom spáchal samovraždu. Podľa Volobujeva bol incident zinscenovanou samovraždou.

„Neverím, že by mohol zabiť svoju manželku a dcéru. Myslím si, že ide to bolo zinscenované. Prečo? Ťažko povedať. Možno niečo vedel a predstavoval nejaké nebezpečenstvo,“ dodal Volobujev.