Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer považuje za najväčší problém mesta financovanie

Najväčším problémom Bratislavy je podľa viceprimátora Juraja Káčera systém financovania hlavného mesta.

„Podporujeme podujatia svetového formátu, avšak zvýšený príjem v meste ide do štátnej kasy a nie do mestskej. Dôvodom je, že mesto nie je poberateľom dane z príjmu právnických osôb, ale len dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Daň z prenocovania je zanedbateľnou čiastkou. Vidím zmysel v zmene tohto systému, avšak to je beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje zmeny hlavne na štátnej úrovni,“ uviedol pre agentúru SITA Juraj Káčer.

Nové projekty

Okrem financovania považuje viceprimátor za problém aj nedostatok športovej infraštruktúry. V budúcom roku by magistrát chcel postupne rekonštruovať bratislavské športoviská pre obyvateľov Bratislavy, digitalizovať rezervačný systém telocviční v spolupráci s mestskými časťami.

„Chceme zlepšiť športovú infraštruktúru v meste rekonštrukciou aj dobudovaním novej. Plánujeme rozbehnúť nové projekty so zväzmi a športovými klubmi (Pripravení na Tokio, korčuliarske kurzy, výstavba športovísk v spolupráci so zväzmi a súkromnými partnermi). Pokračovať budeme v rekonštrukciách základných umeleckých škôl a centier voľného času, a čaká nás rekonštrukcia Domu Hudby na Panenskej ulici,“ dodal viceprimátor.

Podpora športu

V športovej oblasti tento rok v Bratislave vytvorili novú grantovú schému na podporu športu a voľnočasových aktivít, poskytli viac ako 400-tisíc eur na podporu športovej infraštruktúry, napr. na rekonštrukciu malých telocviční na základných školách, osvetlenia na futbalovom ihrisku na Molecovej v Karlovej Vsi, na vybudovanie skateparku v Rači alebo pumptrackovej dráhy v Petržalke.

„Podarilo sa nám stabilizovať financie na Štadióne Ondreja Nepelu, ako aj na Správe telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Určite treba spomenúť úspešnú organizáciu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a s tým spojené aj započítanie investície 500-tisíc eur do opráv Zimného štadióna Ondreja Nepelu od Slovenského zväzu ľadového hokeja. S podporou mesta boli tiež zorganizované aj ďalšie úspešné podujatia svetového a európskeho významu – MS karate, ME mládeže v šachu, ME vo volejbale žien,“ uviedol Káčer.