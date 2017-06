Video: Bora ide na Tour de France s vysokými ambíciami, Sagan rozmýšľať príliš dopredu nebude

DÜSSELDORF 29. júna (WebNoviny.sk) – Štyria nováčikovia, traja Nemci, dvaja lídri, z toho jeden úradujúci majster sveta. To je v skratke zostava tímu Bora-Hansgrohe, ktorý nechýbal vo štvrtok večer na prezentácii účastníkov 104. ročníka cyklistickej Tour de France v Düsseldorfe.

Je nepochybné, že jedeným z dvoch lídrov tímu, ktorý je tomto roku nováčikom na scéne WorldTour, je Slovák Peter Sagan. Nadchádzajúca Tour de France by sa opäť mala točiť aj okolo cyklistu jazdiaceho druhú sezónu v dúhovom drese majstra sveta a ktorý na francúzskych cestách a kopcoch dokáže vygradovať formu do maxima.

Historický moment pre nemeckú cyklistiku

“Sme pripravení na sobotňajší Grand Départ veľmi dobre, čo ukázali uplynulé týždne. Pre nás ako nemecký tím je veľká česť, že môžeme byť súčasťou historického momentu pre nemeckú cyklistiku. Pred 30 rokmi som bol v Berlíne ako dieťa a teraz som v Düsseldorfe ako tímový manažér. A z pozície tejto funkcie môžem informovať o našich cieľoch na Tour de France. Chceme etapové víťazstvo, zelený dres víťaza bodovacej súťaže ako aj umiestnenie v prvej päťke celkovej klasifikácie,” informoval manažér Bora-Hansgrohe Ralph Denk na tímovom webe. O naplnenie prvých dvoch cieľov by sa mal postarať Peter Sagan, tretí bude mať na starosti Poliak Rafal Majka. Kryť chrbát im budú aj krajania Juraj Sagan či Maciej Bodnar, ale tiež trojica Nemcov Emanuel Buchmann, Rüdiger Selig, Marcus Burghardt či Austrálčan Jay McCarthy.

“Moja príprava bola perfektná a tiež výsledky z minulých týždňov považujem za dobré. Táto Tour de France je pre mňa výnimočná nielen tým, že sa začína v Nemecku a ja som v nemeckom tíme. Prvýkrát budem na týchto pretekoch aj s bratom Jurajom. Znamená to pre mňa veľmi veľa počas najbližších troch týždňov,” uviedol Peter Sagan na tlačovej besede tímu Bora-Hansgrohe.

Prvá Tour de France pre majstra Slovenska

Naznačil, že rozmýšľať príliš dopredu nebude, hoci je všetkým jasné, že túži po zisku šiesteho zeleného dresu víťaza bodovacej súťaže. Ak by mu to vyšlo, vyrovnal by sa historickému rekordérovi Nemcovi Erikovi Zabelovi. “Najprv musíme dopredu odštartovať preteky úvodnou časovkou a až potom môžeme myslieť na šprinty,” podotkol Peter Sagan.

S ambíciou maximálne sa vložiť do služieb tímu a najmä pomôcť bratovi prichádza na svoju prvú Tour de France Juraj Sagan. “Som hrdý, že môžem pomôcť ostatným a najmä Petrovi. A tiež, že môžem prezentovať dres majstra Slovenska, ktorý som nedávno získal,” uviedol Juraj Sagan a ďalej pokračoval: “Dám do toho všetko, aby som podporil našich lídrov. Bude to dlhá a namáhavá výzva, ale zároveň aj splnený sen jazdiť na Tour de France.”

Majka ako líder tímu

Poliak Majka bol síce v celkovom poradí na TdF doteraz najvyššie na 27. mieste (2016), ale v rokoch 2014 a 2016 si dvakrát odniesol domov bodkovaný dres určený pre najlepšieho vrchára a vyhral dovedna tri etapy. “Mám za sebou vysokohorské sústredenie v Sierra Nevade aj test na pretekoch Okolo Slovinska. Potom som obmedzil súťaženie, aby som bol dostatočne čerstvý na Tour de France. Myslím si, že najmä v treťom týždni pretekov to bude mať svoje opodstatnenie. Prvýkrát som sa pripravoval na Tour ako líder tímu a som vďačný za túto šancu,” skonštatoval Rafal Majka.

Stoštvrtá edícia Tour de France sa začne v sobotu 1. júla časovkou na 14 km na brehu Rýna v nemeckom Düsseldorfe. Cieľ bude tradične na parížskych Elyzejských poliach v nedeľu 23. júla. Na cyklistov čaká dovedna 21 etáp a 3540 km v sedle bicykla.