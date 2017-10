Video: Adam Nemec strelil Malte dva góly, z divákov mal husiu kožu

TRNAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Adam Nemec strelil gól v marci na Malte pri triumfe 3:1 a proti tomu istému súperovi skóroval dokonca dvakrát v rozlúčke slovenskej reprezentácie s F-skupinou kvalifikácie MS 2018 vo futbale v Trnave (3:0). Slováci majú isté druhé miesto v „efku“, ale baráž o postup na šampionát do Ruska ešte nie. Hoci Slovinci im nedeľňajšou remízou 2:2 so Škótmi v nedeľu výrazne pomohli.

„Teší ma víťazstvo, tešia ma aj moje góly a samozrejme, aj remíza Slovincov so Škótmi. Som rád, že môžem hrať s takými kvalitnými hráčmi v reprezentácii. Marek Hamšík má fenomenálne prihrávky, ukázal to aj dnes. Potom to už treba len premeniť, aj keď som mohol dať o jeden gól viac. Pravou nohou, bohužiaľ, nie je to bohviečo z mojej strany,“ po dueli s Maltou vravel sebakriticky Adam Nemec do mikrofónu RTVS.

Najlepší strelec Slovenska

Ak Slovákom chýbala v práve skončenej kvalifikácii väčšia konkurencia v útoku, tak Adam Nemec bol ten, ktorý to ťahal, ako sa len dalo. Okrem troch zásahov do siete Malty pridal gól aj v domácich zápasoch proti Škótsku a Litve.

A to ho ešte o jeden „ukrátila“ UEFA, ktorá jediný gól v súboji Slovensko – Slovinsko (1:0) dodatočne označila ako vlastný v podaní Slovinca Mihu Mevlju.

Aj tak sa A. Nemec s piatimi gólmi stal najlepším strelcom Slovenska v eliminácii MS 2018. Celkovo má 32-ročný útočník Dinama Bukurešť v najcennejšom drese na konte už 11 gólov, v súboji proti Malte v Trnave načal druhú desiatku.

„Takéto zápasy bývajú pre nás najhoršie, keď to súper zatvorí, je ťažké niečo vymyslieť. Našťastie, kvalita je na našej strane. Máme technicky dobre vybavených hráčov, ktorí vedia utvoriť šance a dnes sme tri aj premenili,“ zhodnotil Nemec súboj s Maltou.

Neveril Slovincom

Nemec sa úprimne priznal, že neveril v to, že Slovinci uchmatnú aspoň bod Škótom a udržia Slovákov v barážovej hre.

„Ja mám s pozitívnym myslením trochu problém, ani som neveril, že Škóti zaváhajú. Balkánci sa zvyknú na to vykašľať, keď im o nič nejde. Našťastie, Slovinci uhrali bod a dali nám teoretickú šancu na postup. Odteraz už budem veriť,“ prisľúbil.

Na rozlúčku s F-skupinou kvalifikácie MS 2018 sa do Trnavy prišlo pozrieť takmer 18 000 divákov, ktorí emotívne prežívali nielen dianie na domácom trávniku, ale aj súbežne na diaľku hraný súboj v Ľubľane Slovinsko – Škótsko (2:2).

Pri góloch Slovincov bol aj na Štadióne Antona Malatinského poriadny rachot. „Mal som husiu kožu z toho, keď sa naši fanúšikovia tešili po góloch Slovinska, bolo to veľmi emotívne. Mrzí ma, že sme si to neuhrali skôr, dnes sme mohli všetci oslavovať,“ dodal A. Nemec pre RTVS.