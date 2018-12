Video: Ajax nedovolil Bayernu vyhrať, Real Madrid a ManUtd v Lige majstrov nečakane zaváhali

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Vo ôsmich stredajších zápasoch futbalovej Ligy majstrov bola v hre už iba jedna miestenka v jarnom osemfinále. Bojovali o ňu v priamej konfrontácii ukrajinský Šachtar Doneck a francúzsky Olympique Lyon. Druhé miesto v F-skupine napokon obsadil druhý menovaný tím, ktorý na štadióne v Kyjeve remizoval 1:1. Hráčov Donecka poslal do vedenia presným zásahom Moraes v 22. minúte, ale po zmene strán vyrovnal Nabil Fekir.

V druhom meraní síl v rámci tejto skupiny sa zrodilo víťazstvo Manchestru City, ktorý potvrdil pozíciu lídra. Momentálne druhý tím anglickej najvyššej súťaže síce prehrával po premenenom pokutovom kope Andreja Kramariča, ale ešte do prestávky vyrovnal krásnou strelou z priameho kopu Leroy Sané. Nemecký futbalista namieril do čierneho aj v druhom dejstve a zabezpečil mužstvu tri body po výsledku 2:1.

Ajax nedovolil Bayernu vyhrať

Hráči Bayernu Mníchov zvládli priamy súboj o konečnú prvú priečku v E-skupine, keď remizovali s Ajaxom Amsterdam na jeho trávniku 3:3. Hostí poslal do vedenia v 13. minúte poľský zakončovateľ Robert Lewandowski, ktorý sa osamostatnil na líderskej pozícii medzi kanoniermi. V druhom dejstve však prišli chvíle srbského stredopoliara Dušana Tadiča, ktorý najskôr vyrovnal a potom z penalty otočil skóre v prospech domácich. Ani to však Ajaxu nestačilo, keďže hneď vzápätí uspel strelou „bieleho bodu“ aj Lewandowski ôsmym gólom v aktuálnej edícii LM. Tretí zásah Bavorov pridal o chvíľu Kingsley Coman, no v nadstavenom čase vyrovnal Nicolás Tagliafico.

V dueli medzi Benficou Lisabon a AEK Atény nemohol ani jeden z tímov zmeniť svoje postavenie. Portugalské mužstvo po triumfe 1:0 obsadilo tretiu pozíciu a zahrá si v šestnásťfinále Európskej ligy. Gréci skončili na poslednej štvrtej priečke bez zisku bodu v šiestich vystúpeniach. O jediný presný zásah stretnutia sa postaral na konci riadneho hracieho času Alex Grimaldo.

Plzeň rozhodla v priebehu desiatich minút

Viktoria Plzeň si vybojovala miestenku v jarnej časti Európskej ligy, keď uhájila tretiu priečku v základnej G-skupine Ligy majstrov. Český majster pred zaplneným hľadiskom doma zdolal AS Rím tesne 2:1. Všetky góly padli v rozpätí desiatich minút v druhom polčase. „Viktoriánov“ poslal do vedenia Jan Kovářík, krátko potom vyrovnal mladý Turek Cengiz Ünder, ale posledné slovo mal český útočník Tomáš Chorý. Rimanov zakopnutie nemuselo mrzieť, účasť vo vyraďovacej fáze LM mali istú už pred zápasom v Plzni.

V druhom súboji skupiny nečakane zaváhal obhajca trofeje Real Madrid. „Biely balet“ v pozícii istého postupujúceho prehral na domácom trávniku s CSKA Moskva vysoko 0:3, keď Thibauta Courtoisa prekonali ešte v prvom polčase Rusi Fiodor Čalov s Georgijom Ščennikovom a po zmene strán sa presadil aj Islanďan Arnór Sigurdsson. Napriek tomu „armejci“ obsadili v tabuľke posledné štvrté miesto a nepostúpili ani do vyraďovacej časti Európskej ligy. Naopak, Madridčania prenikli do osemfinále Ligy majstrov z prvej pozície.

„Stará dáma“ naďalej lídrom

Manchester United v H-skupine nevyužil zaváhanie Juventusu Turín a neposunul sa na čelo tabuľky. „Červení diabli“ prehrali vo Valencii 1:2. V 17. minúte poslal domácich do vedenia mladý stredopoliar Carlos Soler a v druhom polčase si strelil vlastný gól obranca anglického tímu Phil Jones. Zverenci Josého Mourinha sa zmohli v posledných minútach už len na zníženie z kopačky Marcusa Rashforda.

„Stará dáma“ si udržala líderské postavenie aj napriek prehre 1:2 na pôde Young Boys Bern. Hrdinom švajčiarskeho klubu sa stal už 34-ročný francúzsky útočník Guillaume Hoarau, ktorý sa v prvej štyridsaťpäťminútovke presadil z pokutového kopu a po prestávke skóroval aj z hry. Turínčania dokázali v závere iba skorigovať nepriaznivý stav vďaka Paulovi Dybalovi. Oba veľkokluby však nebudú chýbať v osemfinále.

Liga majstrov 2018/2019

E-skupina:

Benfica Lisabon (Portug.) – AEK Atény (Gréc.) 1:0 (0:0)

Gól: 88. Grimaldo, ČK: 87. Galanopoulos (AEK Atény) po druhej žltej karte, rozhodoval: Madden (Škót.)

Zostavy:

Benfica: Vlachodimos – A. Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo – Pizzi (59. Cervi), Semedo, G. Fernandes – Gabriel – Rafa Silva (35. A. Živkovič), Seferovič, Félix (77. N. Castillo)

AEK Atény: Barkas – Bakakis, Oikonomou, Čigrinskij, Hult – Galanopoulos, Čosič, Morán (77. Galo) – Klonaridis (61. Gianniotas) – Ponce, Boyé (68. Mantalos)

Ajax Amsterdam (Hol.) – Bayern Mníchov (Nem.) 3:3 (0:1)

Góly: 61. a 82. Tadič (druhý z pok. kopu), 90.+ Tagliafico – 13. a 86. Lewandowski (druhý z pok. kopu), 90. Coman, ČK: 67. Wober – 75. Th. Müller, rozhodoval: Turpin (Fr.)

Zostavy:

Ajax: Onana – Mazraoui, De Ligt, Wöber, Tagliafico – F. de Jong, Daley Blind, Van de Beek (78. Dolberg) – Ziyech, Tadič, Neres (89. Huntelaar)

Bayern: Neuer – Rafinha, J. Boateng, Süle, Alaba – Kimmich, Goretzka (90. Sanches) – Gnabry (62. Thiago Alcantara), Th. Müller, Ribéry (71. Coman) – Lewandowski

Tabuľka E-skupiny

1. Bayern Mníchov 6 4 2 0 15:5 14 – postup do osemfinále LM

2. Ajax Amsterdam 6 3 3 0 11:5 12 – postup do osemfinále LM

3. Benfica Lisabon 6 2 1 3 6:11 7 – postup do šestnásťfinále EL

4. AEK Atény 6 0 0 6 2:13 0

F-skupina:

Manchester City (Angl.) – TSG 1899 Hoffenheim (Nem.) 2:1 (1:1)

Góly: 45. a 61. Sané – 19. Kramarič (z pok. kopu), rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

Zostavy:

Manchester City: Ederson – Stones (46. K. Walker), Otamendi, Laporte, Zinčenko (64. Delph) – Bernardo Silva (85. Kompany), Gündogan, Foden – Sterling, Gabriel Jesus, Sané

Hoffenheim: O. Baumann – Brenet (46. Nelson), Nuhu, Hübner – Kadeřábek, Grillitsch, Geiger (63. Amiri), Bittencourt (70. Belfodil), Schulz – Kramarič, Joelinton

Šachtar Doneck (Ukr.) – Olympique Lyon (Fr.) 1:1 (1:0)

Góly: 22. Moraes – 65. Fekir, rozhodoval: Kuipers (Hol.) – hralo sa v Kyjeve

Zostavy:

Šachtar: Piatov – Matvijenko, Krivcov, Chočolava (46. Butko), Ismaily – Maycon, Stepanenko – Marlos (87. Bolbat), Kovalenko (83. Kayode), Taison – Moares

Lyon: A. Lopes – Denayer, Marcelo, Marcal – Tete, Tousart, Aouar, F. Mendy – Fekir (89. Dubois) – B. Traoré (72. Ndombele) – Depay (80. M. Dembélé)

Tabuľka F-skupiny

1. Manchester City 6 4 1 1 16:6 13 – postup do osemfinále LM

2. Lyon 6 1 5 0 12:11 8 – postup do osemfinále LM

3. Šachtar Doneck 6 1 3 2 8:16 6 – postup do šestnasťfinále EL

4. Hoffenheim 6 0 3 3 11:14 3

G-skupina:

Viktoria Plzeň (ČR) – AS Rím (Tal.) 2:1 (0:0)

Góly: 62. Kovařík, 72. Chorý – 68. Cengiz Ünder, ČK: 90.+ Luca Pellegrini (Rím) po druhej ŽK, rozhodoval: Taylor (Angl.)

Zostavy:

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Hubník, Limberský – Procházka, Hrošovský – Kopic (71. Petržela), Čermák (82. Hořava), Kovařík – Chorý (87. Řezníček)

AS Rím: Mirante – Santon (75. Florenzi), Marcano, Manolas, A. Kolarov – Cristante, N’Zonzi (80. Luca Pellegrini) – Cengiz Ünder, J. Kluivert, Pastore (59. Zaniole) – Schick

Real Madrid (Šp.) – CSKA Moskva (Rus.) 0:3 (0:2)

Góly: 37. Čalov, 43. Ščennikov, 73. A. Sigurdsson, rozhodoval: Dias (Portug.)

Zostavy:

Real Madrid: Courtois – Odriozola, Vallejo, J. Sanchéz, Marcelo (74. Carvajal) – Isco, M. Llorente (58. Kroos), F. Valverde – Asensio, Benzema (46. Bale), Vinícius Júnior

CSKA Moskva: Akinfejev – Mario Fernandes, Nababkin, Becao, Magnússon, Ščennikov – Vlašič, Bistrovič, Obľakov (89. Kučajev) – A. Sigurdsson (90.+ Nišimura), Čalov (84. A. Hernández)

Tabuľka G-skupiny

1. Real Madrid 6 4 0 2 12:5 12 – postup do osemfinále LM

2. AS Rím 6 3 0 3 11:8 9 – postup do osemfinále LM

3. Plzeň 6 2 1 3 7:16 7 – postup do šestnásťfinále EL

4. CSKA Moskva 6 2 1 3 8:9 7

H-skupina:

FC Valencia (Šp.) – Manchester United (Angl.) 2:1 (1:0)

Góly: 17. Soler, 47. P. Jones (vlastný gól) – 87. Rashford, rozhodoval: Kabakov (Bul.)

Zostavy:

Valencia: Doménech – Piccini, Vezo, Diakhaby, Lato (51. Garay) – C. Soler, Parejo, Kondogbia, Čeryšev (66. Ferran Torres) – S. Mina (68. Rodrigo), Batshuayi

Manchester United: Romero – Valencia, P. Jones, Bailly, Rojo (46. A. Young) – Fellaini, P. Pogba – A. Perreira, J. Mata, Fred (57. Rashford) – R. Lukaku (69. Lingard)

Young Boys Bern (Švaj.) – Juventus Turín (Tal.) 2:1 (1:0)

Góly: 30. a 68. Hoarau (prvý z pok. kopu) – 80. Dybala, rozhodoval: Stieler (Nem.)

Zostavy:

Young Boys Bern: Wölfli – Mbabu, Camara, Benito, U. Garcia – Sow (90.+ Wüthrich), Lauper, Aebischer – Ngamaleu (85. T. Schick), Fassnacht (80. Bertone), Hoarau

Juventus Turín: Szczesny – De Sciglio (72. Dybala), Rugani, Bonucci, Cuadrado (23. Alex Sandro) – Douglas Costa, Bentancur, Pjanič (65. Can), Bernardeschi – Mandžukič, C. Ronaldo

Tabuľka H-skupiny

1. Juventus Turín 6 4 0 2 9:4 12 – postup do osemfinále LM

2. Manchester United 6 3 1 2 7:4 10 – postup do osemfinále LM

3. Valencia 6 2 2 2 6:6 8 – postup do šestnásťfinále EL

4. Young Boys 6 1 1 4 4:12 4