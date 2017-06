Video: Aktívnych Španielov schladil v prvom polčase finále majstrovstiev Európy nemecký gól

KRAKOV 30. júna (WebNoviny.sk) – Nemeckí futbaloví reprezentanti do 21 rokov vedú v Krakove nad rovesníkmi zo Španielska 1:0 po prvom polčase piatkového finále majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Do duelu vstúpili aktívnejšie Španieli, no neskôr prevzali iniciatívu Nemci, ktorých tlak vyústil do gólu Mitchella Weisera v 40. min.

ME vo futbale do 21 rokov – finále

KRAKOV

Nemecko – Španielsko 1:0 po I. polčase

Gól: 40. Weiser, ŽK: 43. Saúl Ňíguez (Španielsko), rozhoduje: B. Bastien (Fr.)

Zostavy:

Nemecko: Pollersbeck – Stark, Kempf, Toljan, Haberer, Gerhardt – Weiser, M. Meyer, M. Arnold, Gnabry – M. Philipp

Španielsko: Arrizabalaga – Bellerín, Meré, Vallejo, J. Castro – Saúl Ňíguez, M. Llorente, D. Ceballos – Asensio, Sandro Ramírez, Deulofeu