Video: Al-Ain je prvým finalistom majstrovstiev sveta klubov, nečakane si poradil s River Plate

AL-AIN 18. decembra (WebNoviny.sk) – Prvým finalistom futbalových majstrovstiev sveta klubov sa v utorok stal Al-Ain po tom, čo si v stretnutí proti River Plate vybojoval výhru v jedenástkovom rozstrele 5:4 (2:2 v riadnom hracom čase, pozn.).

Prvý gól padol už v úvodných minútach stretnutia, keď sa v tretej minúte presadil domáci útočník Marcus Berg, dvomi gólmi sa však o obrat do polčasu postaral Rafael Borre. Konečnú remízu v riadnom hracom čase 2:2 zariadil v 61. minúte vyrovnávajúcim presným zásahom Brazílčan Caio. Aktuálny držiteľ Pohára osloboditeľov nevyhral ani po nariadenej penalte v 69. minúte, ktorú zahodil Gonzalo Martínez. Stretnutie napokon dospelo do penaltového rozstrelu, ktorý lepšie zvládli hráči domáceho Al-Ainu. Víťaznú jedenástku premenil Rayan Yaslam Mohamad Aboudan Al-Jaberi, kým na druhej strane minul svätyňu súpera Enzo Pérez. Domáce mužstvo si tak prekvapivo zaistilo postup do finále. Jeho súperom bude v sobotu víťaz stretnutia Kašima Antlers (Jap.) – Real Madrid (Šp.).

V prvom zápase dňa sa tuniský futbalový klub Espérance Tunis sa stal víťazom súboja o konečné piate miesto po tom, čo zdolal mexický tím CD Guadalajara až v jedenástkovom rozstrele 6:5. V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, keď sa už v 5. min presadil Mexičan Walter Sandoval z pokutového kopu. V 38. min vyrovnal tiež z „bieleho bodu“ hráč tuniského mužstva Youcef Belaili. Severoafričania zápas dohrávali v dvojitom oslabení, hlavný arbiter udelil dvom jeho hráčom červené karty. Stretnutie za 90 minút nespoznalo víťaza a dospelo do penaltového rozstrelu, ktorý napokon lepšie zvládli futbalisti Espérance Tunis. V ôsmej sérii skóroval v „lotérii“ Chamseddine Dhaouadi, naopak Isaac Brizuela svoj pokus nepremenil.