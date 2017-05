Video: Američania tesne zdolali Švédov, hoci v zápase trikrát prehrávali

KOLÍN NAD RÝNOM 8. mája (WebNoviny.sk) – V pondelkovom šlágri kolínskej A-skupiny na majstrovstvách sveta v hokeji vo vyrovnanom stretnutí Spojené štáty americké zdolali Švédsko 4:3. Američania dosiahli druhé víťazstvo na turnaji, na konte majú 6 bodov a dotiahli sa na Lotyšov na druhom mieste, Švédi zostali na 4 bodoch a sú štvrtí.

Diváci v LANXESS aréne mali možnosť vidieť krásny hokej. Dychberúce akcie mohli sledovať už v prvej tretine, kde sa hráči oboch tímov presadili až päťkrát. Trikrát išli do vedenia “Tri korunky” a dvakrát sa podarilo Američanom vyrovnať. Najprv sa v tretej minúte v presilovej hre presadil Elias Lindholm, ale o 67 sekúnd vyrovnal Clayton Keller.

Lindholm v 14. min opäť poslal Švédov do vedenia, ale do konca tretiny to z gólového koncertu ešte nebolo všetko. Osemnásta minúta opäť priniesla vyrovnanie na 2:2 z hokejky Johnnyho Gaudreaua, no do kabíny napokon išli s vedením severania vďaka obrancovi Tampy Bay Victorovi Hedmanovi – 3:2.

V druhej tretine sa hráči gólovo upokojili. Jediným úspešným strelcom bol opäť Johnny Gaudreau a do tretieho dejstva sa vstupovalo za vyrovnaného stavu. Ten trval až do 52. min, keď sa pred Viktorom Fasthom šikovným tečom presadil útočník J. T. Compher a Spojené štáty išli prvýkrát v zápase do vedenia.

Pod dohľadom aj slovenského hlavného rozhodcu Jozefa Kubuša hrali Švédi veľmi disciplinovane, ale v záverečnej päťminútovke si to pokazili. Najprv ponúkli súperovi 49-sekundovú presilovku o dvoch hráčov a keď sa konečne dostali na ľad opäť v pätici, spravil zbytočný útočný faul dvojgólový strelec Lindholm a bolo rozhodnuté.

MS v hokeji 2017: A-skupina

Kolín nad Rýnom

USA – Švédsko 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Góly: 4. Keller (Eichel, Trouba), 19. Gaudreau (D. Larkin), 23. Gaudreau (Eichel, A. Lee), 52. Compher (C. Murphy, D. Larkin) – 3. E. Lindholm (Stralman), 14. E. Lindholm (Ekman-Larsson), 19. Hedman (Nordström, J. Klingberg)

Vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš (Sloven.), Stricker (Švaj.) – Kaderli (Švaj.), Sormunen (Fín.), 18 398 divákov