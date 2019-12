Video: Arizona otočila zápas v Chicagu, „zlatí rytieri“ s debaklom a Buffalo vyhralo v Edmontone

Slovenskí hokejisti sa v nedeľňajšom programe NHL nepredstavili. Až tri z piatich zápasov sa skončili víťazstvami hosťujúcich tímov. New York Rangers zvíťazil v Las Vegas 5:0 aj vďaka 38 zákrokom a shutoutu Alexandara Georgieva.

Ruský gólman narodený v Bulharsku vychytal druhé čisté konto za osem dní a z posledných štyroch zápasov sa tretíkrát tešil z víťazstva s priemernou úspešnosťou zásahov 97,4%.

Útočník Artemij Panarin a obranca Jacob Trouba prispeli k jasnému triumfu Rangers gólom aj asistenciou. „Jazdci“ odplatili „zlatým rytierom“ prehru 1:4 spred šiestich z dní z domáceho ľadu. „Vzali sme si naspäť, čo sme im doma požičali. Toto bola správna dvojbodová odpoveď,“ uviedol švédsky útočník NY Rangers Mika Zibanejad, autor piateho gólu.

Miller strelil svoj prvý gól v sezóne

Zaujímavý názor vyslovil útočník Vegas Mark Stone. „Hrali sme dobre prvých 10 minút. Zahodili sme dve veľké šance a zrazu to bol iný zápas. V tejto lige sa stáva, že zvíťazíte vtedy, keď si zaslúžite prehrať a platí to aj naopak.“

Buffalo zvíťazilo v Edmontone, hoci domáci sa dotiahli z 0:2 na 2:2. V predĺžení vystrelil dva body hosťom prvým gólom v sezóne obranca Colin Miller. Druhú asistenciu pri góle mal kapitán Sabres Jack Eichel, ktorý bodoval v 13. zápase za sebou.

V tíme Oilers nebodal ani jeden z dvoch najproduktívnejších hráčov súťaže. Nemec Leon Draisaitl v tretej tretine za stavu 2:2 nastrelil iba žŕdku, neujala sa ani jedna zo štyroch striel Connora McDavida.

Arizona otočila zápas v Chicagu

Arizona zvíťazila v Chicagu 4:3 po nájazdoch a bodovo sa už dotiahla na Edmonton a Colorado, ktorí sú na treťom, resp. druhom mieste v Západnej konferencii.

Domáci viedli v 18. min prvej tretiny po zásahu českého útočníka Dominika Kubalíka 3:1, ale Conor Garland a Carl Söderberg v druhej tretine vyrovnali na 3:3. Rozhodujúci nájazd premenil Garland.

Chicagu k dvom bodom nepomohli ani tri body kapitána Jonathana Toewsa (1+2) či 44 zákrokov Robina Lehnera.

„Po prvej tretine som niektorým hráčom dohovoril, aby hrali lepšie. Nebola to systémová vec, ale majú kvalitu na to, aby sa zlepšili. A to sa aj stalo,“ zhodnotil tréner Arizony Rick Tocchet.

„Žraloci“ strelili iba jeden gól

Už štvrtú prehru v sérii si pripísali hráči San Jose. Na ľade Floridy podľahli 1:5 aj vďaka 30 zákrokom Sergeja Bobrovského. Domáci viedli už po ôsmich minútach 2:0. A hoci potom Kevin Labanc znížil, bol to jediný gól Sharks v zápase.

„Moje sklamanie je podobné tomu z predchádzajúcej noci. Oni skórovali z prvej strely a doťahovať náskok u súpera je ťažké. Myslím si, že sme boli v zápase, aj sme bojovali, ale nestačilo to,“ uviedol Peter DeBoer, tréner San Jose.

„Bolo skvelé opäť chytať, hoci som trochu cítil únavu zo sobotňajšieho zápasu. Zomkli sme sa a získali dôležité dva body,“ podotkol brankár Floridy Sergej Bobrovskij.

Výsledky – NHL

nedeľa

Winnipeg – Anaheim 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Florida – San Jose 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Vegas – New York Rangers 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Chicago – Arizona 3:4 po sam. nájazdoch (3:1, 0:2, 0:0 – 0:0, 0:1)

Edmonton – Buffalo 2:3 po predĺžení (0:2, 2:0, 0:0 – 0:1)