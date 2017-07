Video: Aru vyzliekol Frooma zo žltého dresu lídra Tour de France, Bardet prvý na vrchole Peyragudes,

aktualizované 13. júla 2017, 17:45

PAU 13. júla (WebNoviny.sk) – Francúz Romain Bardet z tímu AG2r La Mondiale vyhral prvú pyrenejskú etapu na 104. ročníku Tour de France s cieľom v lyžiarskom stredisku Peyragudes vo výške 1580 m.

Bardet vyšiel ako víťaz zo záverečného súboja ašpirantov na celkový triumf, keď v strmom cieľovom stúpaní s 20-percentným sklonom zdolal Kolumbijčana Rigoberta Urána (Cannondale-Drapac) a Taliana Fabia Arua (Astana).

Brit Christopher Froome skončil siedmy s mankom 22 sekúnd a prišiel o žltý dres lídra pretekov, vyzliekol ho z neho Aru s náskokom 6 sekúnd. Tretí Bardet zaostáva o 25 sekúnd.

“Je to neuveriteľné, že sa mi to podarilo zvíťaziť v takej ťažkej etape. Dlho som čakal na nástup, nechcel som ísť do toho predčasne a to sa mi vyplatilo. Stále to máme ďaleko do Paríža, ale dnešná etapa mi vyšla výborne,” uviedol Romain Bardet pre Eurosport.

Dvestoštrnásť a pol kilometra a šesť klasifikovaných stúpaní, z toho jedno špeciálnej kategórie a ešte aj záver v strmom kopci. Takéto menu s vysokým stupňom obtiažnosti pripravili organizátori Tour de France pre cyklistov v prvej pyrenejskej etape. Štart bol v Pau a cieľ v Peyragudes vo výške 1580 m.

Trojnásobný šampión Tdf Christopher Froome vstúpil do Pyrenejí ako líder pretekov, pričom načal druhú päťdesiatku dní v žltom tričku.

Prvá vrchárska korisťou De Gendta

V úniku dňa sa ocitlo 12 cyklistov: Cyril Gautier (AG2R-La Mondiale), Ima?ol Erviti (Movistar), Koen De Kort (Trek-Segafredo), Stefan Küng (BMC), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Stephen Cummings (Dimension Data), Marcel Kittel, Jack Bauer (Quick-Step Floors), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Michael Matthews (Sunweb) a Julien Simon (Cofidis).

Po 18 km mali náskok 1:30 min a po 38 km už 2:45 min. Prvá vrchárska prémia Côte de Capvern (IV. kat.) na 64. km sa stala korisťou Belgičana De Gendta. Ten istý cyklista sa prvý objavil aj na vrchole “dvojky” Col des Ares (111,5. km), za čo získal 5 bodov do vrchárskej súťaže.

Ešte predtým na rýchlostnej prémii na 94. km ukázal všetkým chrbát Austrálčan Matthews a naznačil, že ešte nebalí súboj o zelený dres. Jeho aktuálny držiteľ Nemec Kittel bol však druhý, jeho náskok bol v tej chvíli stále komfortných 130 bodov. Náskok tucta v úniku sa vyšplhal až nad 6 minút.

V záverečných 100 km sa cyklistom postavili do cesty Col de Menté – I. kat. (1 349 m, dĺžka 6.9 km, priemer 8.1%), Port de Balés – kat. HC (1 755 m, dĺžka 11.7 km, priemer 7,7%), Col du Peyresourde – I. kat. (1569 m, 9,7 km, 7,8%) a cieľový Peyragudes – II. kat. (1580 m, 2,4 km, 8,4%).

Matthews ukázal dobré nohy na Col de Menté

V stúpaní na Col de Menté (139,5. km) “zvesil” nohy dovtedy aktívny šprintérsky kráľ Kittel. Skvelé nohy opäť ukázal Matthews, ktorý si došiel po 10 bodov, aby pomohol tímovému kolegovi zo Sunwebu Warrenovi Barguilovi udržať si bodkovaný dres.

V dlhom stúpaní na Port de Balés sa už začala trhať vedúca skupina. Konečná to bola pre Matthewsa, neskôr tempo neudržali ani De Kort, Erviti, Politt a Ulissi. Na najvyšší bod štvrtkovej etapy Port de Balés si po 20 bodov do vrchárskej súťaže došiel Brit Cummings, ktorý sa o minútu vzdialil De Gendtovi a Gautierovi.

Štvrtý sa z hmly vynoril bodkovaný líder Barguil a získal ďalších 10 bodov. Potom už s odstupom 1:40 min nasledovala silná skupiny tímu Sky, ktorá ťahala “žltého” Frooma. V skupine favoritov už chýbal Dán Jakob Fuglsang (Astana), ktorý nastúpil do štvrtkovej etapy s dvoma menšími zlomeninami a nestačil tempu najlepších.

Nečakaná situácia v skupine favoritov

Líder Cummings výborne zvládol zjazd z Port de Balés a 15 km pred cieľom si vypracoval náskok 2:10 min. Medzitým sa v hlavnej skupine favoritov odohrala nečakaná situácia. Froome a jeho tieň Fabio Aru nasledovali zadné koleso Michala Kwiatkowského, ktorý nedobrzdil zákrutu a takmer skončil v jednom z fanúšikovských karavanov.

Nikto nespadol a po približne polminúte sa všetci traja zaradili späť v správnom smere a bez problémov si “dolepili” črtajúcu sa dieru.

Nasledovalo “jednotkové” a takmer 10 km dlhé stúpanie na Col du Peyresourde. V ňom došli sily Nairovi Quintanovi, ktorý 11 km pred cieľom začal zaostávať za najlepšími. Strojové tempo tímu Sky nakoniec zmorilo Cummingsa ešte pred vrcholom Peyresourde 8,5 km pred cieľom.

Nieve bol prvý na vrchole

Vpredu zostalo 8 najodolnejších vrchárov plus 3 Froomovi spolujazdci, ktorí pre neho pracovali. Na vrchole Col de Peyresourde bol prvý Nieve, zaostávať začal Contador. Nasledoval krátky zjazd a potom záverečné 2,4 km dlhé stúpanie do cieľa aj s 20-percentnými drastickými úsekmi.

Šesťsto metrov pred cieľom prišiel útok Georgea Bennetta, ale Landa ho zmazal. Potom zaútočil Aru, ale ani to nebolo rozhodujúce. V samom závere po krásnom vrchárskom súboji ukázal všetkým chrbát Francúz Bardet. Talianovi Aruovi stačilo tretie miesto na vyzlečenie Frooma zo žltého dresu, keďže Britovi v posledných 100 m došli sily a v cieli mal stratu 22 sekúnd.

Výsledky – Tour de France 2017:

12. etapa (Pau – Peyragudes, 214,5 km): 1. Romain Bardet (Fr.) AG2r La Mondiale 5:49:38 h, 2. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac +2 s, 3. Fabio Aru (Tal.) Astana +2, 4. Mikel Landa (Šp.) Sky +5, 5. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +7, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +13, 7. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +22, 8. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +27, 9. Simon Yates (V Brit.) Orica-Scott +27, 10. Mikel Nieve (Šp.) Sky +1:28.

Poradie po 12. etape: 1. Fabio Aru (Tal.) Astana 52:41:49 h, 2. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +6 s, 3. Romain Bardet (Fr.) AG2r La Mondiale +25, 4. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale Drapac +35, 5. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:41, 6. Simon Yates (V Brit.) Orica-Scott +2:13.

Bodovacia súťaž (zelený dres): 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 352 bodov, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 222, 3. André Greipel (Nem.) 171

Súťaž vrchárov (bodkovaný dres): 1. Warren Barguil (Fr.) Sunweb 70 bodov, 2. Thomas de Gendt (Belg.) Lotto-Soudal 32, 3. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo 30

Súťaž jazdcov do 25 rokov (biely dres): 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 52:54:02 h, 2. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +2:34 min, 3. Pierre-Roger Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +6:00.