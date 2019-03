Video: AS Rím opäť zhorel v dračích plameňoch, FC Porto je po štyroch rokoch vo štvrťfinále Ligy majstrov

PORTO 7. marca (WebNoviny.sk) – Futbalisti portugalského klubu FC Porto sa po štyroch rokoch predstavia vo štvrťfinále Ligy majstrov. „Draci“ v stredajšej osemfinálovej odvete edície 2018/2019 doma zvíťazili nad tímom AS Rím 3:1 po predĺžení a v súčte s prehrou vo „večnom meste“ spred troch týždňov (1:2) prenikli medzi elitné kontinentálne okteto.

„Zaslúžili sme si postúpiť, boli sme lepší, veľký rozdiel bol aj v sebadôvere oboch mužstiev,“ poznamenal podľa agentúry AP mexický stredopoliar Porťanov Héctor Herrera. „Na našom štadióne, pred našimi fanúšikmi sme zažili magický večer. Vedeli sme, že v takýchto zápasoch sa môže udiať čokoľvek,“ nadviazal na webe Európskej futbalovej únie (UEFA) portský útočník Moussa Marega.

VAR neprisúdil „vlkom“ pokutový kop

V pridanej tridsaťminútovke mohli hostia viackrát streliť postupový gól, no hlavne bosniansky zakončovateľ Edin Džeko doslova plytval šancami. Do streleckej listiny sa tak zapísal iba brazílsky obranca z domáceho tímu Alex Telles, keď v 117. min premenil penaltu po faule Alessandra Florenziho.

V závere predĺženia, už za stavu 3:1 pre Porto, systém videoasistenta rozhodcu (VAR) neprisúdil Rimanom pokutový kop, keďže sa ukázalo, že spomenutý Marega v súboji nefauloval Čecha Patrika Schicka.

„Mali sme niekoľko príležitostí vyrovnať na 2:2 a postúpili by sme. Potom však prišla jedenástka pre domácich, pre nás ju v jasnej situácii rozhodca nezapískal. V takýchto zápasoch by sa arbitri nemali dopúšťať omylov, zvlášť keď tu máme VAR. Podľa mňa je to hanba,“ skonštatoval grécky stopér „giallorossi“ Kostas Manolas.

Porto prekonalo AS Rím v pohárovej Európe aj do tretice. V ročníku 2016/2017 portugalský tím nepustil Rimanov do skupinovej časti LM, keď v play-off po domácej remíze 1:1 v odvete zvíťazil vo „večnom meste“ 3:0.

AS Rím vlani dokráčal do semifinále

Oba kluby sa stretli aj v 2. kole Pohára víťazov pohárov 1981/1982, do štvrťfinále vtedy postúpili hráči portugalského zástupcu (2:0 doma, 0:0 vonku, pozn.). „Bol to z našej strany dôkaz veľkej vyspelosti a pokoja, čo iba dokazuje, aký je náš tím silný,“ podotkol tréner FC Porto Sérgio Conceicao, ktorý pred niekoľkými dňami predĺžil zmluvu so zamestnávateľom do roku 2021.

AS Rím vlani v LM dokráčal až do semifinále, keď vo vyraďovačke za sebou nechal ukrajinský Šachtar Doneck aj španielsky FC Barcelona. Stroskotal až tesne „pred bránami finále“ na anglickom FC Liverpool. Aktuálna sezóna mu však nevychádza podľa predstáv.

V Serie A zaostáva za Juventusom Turín, SSC Neapol aj oboma milánskymi klubmi, na konci januára uzavrel účinkovanie v Coppa Italia po debakli vo Florencii (1:7) a teraz sa rozlúčil aj s LM.

„Bojovali sme 120 minút a odchádzame s prázdnymi rukami. Je to veľmi bolestivé, pretože sme si zaslúžili viac. Škoda, že sme nestrelili postupový druhý zásah, pretože šancí sme na to mali dosť, hlavne v prvej časti predĺženia,“ povedal záložník rímskeho AS Diego Perotti.