Video: AS Rím v Coppa Italia s výpraskom 1:7, Džeko opľul rozhodcu a videl červenú kartu

MILÁNO 31. januára (WebNoviny.sk) – Po futbalistoch SSC Neapol, ktorí v utorňajšom štvrťfinále prehrali s AC Miláno (0:2), sa v semifinálovej fáze Talianskeho pohára 2018/2019 nepredstavia ani ďalšie veľké značky.

Najskôr AS Rím v úvodnom dueli stredajšieho programu prehral na ihrisku AC Fiorentina vysoko 1:7 a následne sa so súťažou rozlúčil aj víťaz ostatných štyroch ročníkov Coppa Italia Juventus Turín. Prehral v Bergame s miestnou Atalantou hladko 0:3.

Hancko sedel na lavičke

AS Rím, ktorý sa vlani predstavil v semifinále Ligy majstrov, nezažíva sezónu, akú by si po spomenutom úspechu predstavoval.

V domácej Serie A mu momentálne patrí 5. pozícia. Keď sa novinári po debakli vo Florencii, ktorému sa z domácej lavičky náhradníkov prizeral aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, opýtali trénera „vlkov“ Eusebia Di Francesca, či zvažuje rezignáciu, odpovedal: „V mojej hlave nie je nikdy taká myšlienka.“

Vzápätí Di Francesco pre klubovú televíziu dodal: „Chcel by som sa dostať do hláv mojich chlapcov a pochopiť mnoho vecí. Zaujímalo by ma, prečo vždy hľadáme výhovorky. Pozrime sa najprv sami na seba, aký výkon sme podali. Nebavme sa o zmenách. Takto to ďalej nemôže fungovať. Bol to zlý výkon po každej stránke, technickej aj taktickej. Ako prvý sa zaň chcem ospravedlniť.“

Hanebné správanie Džeka

Rimania inkasovali šesť a viac gólov v Coppa Italia premiérovo od mája 1961, aj vtedy sa im to pritrafilo proti Fiorentine.

„Toto je asi môj najbolestivejší deň v pozícii športového riaditeľa. Nikdy predtým som nezažil takýto zápas. Je mi ľúto všetkých našich fanúšikov, ktorí prišli za nami do Florencie, aj tých, ktorí to sledovali doma pri televízore. Tréner Di Francesco má našu dôveru,“ poznamenal športový riaditeľ Rimanov Monchi.

Okrem siedmich inkasovaných gólov bolo hanebné aj správanie bosnianskeho útočníka hostí Edina Džeka. Tridsaťdvaročný rodák zo Sarajeva si vyslúžil červenú kartu za búrlivé diskusie s rozhodcom Gianlucom Manganiellom. Následne po vylúčení naňho „vyslal“ pľuvanec.