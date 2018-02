Video: Augsburg nedovolil Frankfurtu tabuľkový posun, Hamburg naďalej predposledný

BERLÍN 4. februára (WebNoviny.sk) – V nedeľňajšom 21. kole najvyššej nemeckej futbalovej súťaže – I. bundesligy – boli na programe 2 zápasy.

Tím Augsburgu nedal žiadnu šancu Frankfurtu na posun v tabuľke. V prvom polčase strelil gól v 19. minúte Kórejčan Koo, v druhom polčase padli góly v 76. a v predposlednej 89. minúte. Ak by v zápase zvíťazil Frankfurt, so ziskom troch bodov by sa dostal na 2. miesto za vedúci Bayern. Nestalo sa tak a Frankfurt prehral proti Augsburgu 0:3.

Zápas Hamburg – Hannover sa skončil remízou 1:1.

I. bundesliga – 21. kolo

Augsburg – Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Góly: 19. Koo, 76. Gregoritsch, 89. Richter

Hamburg – Hannover 1:1 (0:1)

Góly: 86. Kostič – 37. Fossum, ČK: 90.+ Papadopulos (Hamburg) po druhej ŽK

Tabuľka I. Bundesligy

1. Bayern Mníchov 21 17 2 2 51:16 53

2. Leverkusen 21 9 8 4 41:27 35

3. Lipsko 21 10 5 6 33:29 35

4. Dortmund 21 9 7 5 45:29 34

5. Schalke 21 9 7 5 33:27 34

6. Eintracht Frankfurt 21 9 6 6 26:23 33

7. Augsburg 21 8 7 6 32:26 31

8. Mönchengladbach 21 9 4 8 30:33 31

9. Hoffenheim 21 7 7 7 32:33 28

10. Hannover 21 7 7 7 29:31 28

11. Hertha Berlín 21 6 9 6 28:28 27

12. Freiburg 21 5 10 6 22:35 25

13. Wolfsburg 21 4 12 5 24:25 24

14. Stuttgart 21 6 3 12 17:27 21

15. Brémy 21 4 8 9 18:26 20

16. Mainz 21 5 5 11 24:37 20

17. Hamburg 21 4 5 12 17:30 17

18. Kolín nad Rýnom 21 3 4 14 17:37 13