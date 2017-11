Video: Austrálčania prekonali poslednú prekážku a ako predposlední mieria na MS vo futbale (aktualizované)

aktualizované 15. novembra, 12:59

SYDNEY 15. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Austrálie prekonali poslednú prekážku a postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska.

Mile Jedinak hrdinom Austrálie

Domáci Austrálčania v stredu v Sydney zvíťazili 3:1 nad reprezentantmi Hondurasu v odvetnom stretnutí interkontinentálnej baráže, v súčte s piatkovou bezgólovou remízou v San Pedro Sula im to zabezpečilo účasť na svetovom šampionáte.

Hrdinom sa stal 33-ročný defenzívny stredopoliar anglickej Aston Villy Mile Jedinak, autor dvoch gólov z pokutových kopov – skóroval v 72. a 85. min. Austrálčania otvorili skóre v 54. min, Jedinakov priamy kop usmernil za chrbát vlastného brankára Henry Figueroa.

V nadstavenom čase sa Honduras dočkal čestného úspechu, postaral sa oň Alberth Elis. Duel na ANZ Stadium sledovalo 77 060 divákov. „Aby som bol úprimný – je to úžasné. Keď ste trénerom vlastnej krajiny, bremeno zodpovednosti je ešte väčšie,“ vyhlásil kouč Austrálčanov Ange Postecoglou, citoval ho web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Tim Cahill sa cíti ako malý chlapec

Postecogloua čaká s Austráliou druhý svetový šampionát, šéfom lavičky je od októbra 2013. „Keď som sa ujal funkcie, povedal som, že nebudeme robiť žiadne kroky vzad. Bolo to odvážne a ambiciózne. Tieto štyri roky boli tým najťažším, čo som zažil. Dnešný deň si užijem. Dlhujem to sebe, svojej rodine a priateľom; aj oni sa so mnou vybrali na túto cestu,“ dodal Postecoglou.

Doplnila ho hrajúca legenda – čoskoro 38-ročný stredopoliar Tim Cahill (nar. 6. decembra 1979), ktorý skóroval na každom z ostatných troch svetových šampionátov: „Pomôcť krajine kvalifikovať sa na štvrté majstrovstvá sveta, to je niečo, na čo budem hrdý, keď budem starší. Teraz sa cítim ako malý chlapec. Viem, že o mesiac budem mať 38 rokov, no je mojou úlohou, aby som sa dal do služby tomuto mužstvu. Spravím všetko pre to, aby som zostal súčasťou tejto partie.“

Austrália sa predstaví na MS po piaty raz

Sklamanie Hondurasu podčiarkuje skutočnosť, že o priamy postup na šampionát zo záverečnej V. fázy eliminácie v rámci zóny Severnej a Strednej Ameriky a karibskej oblasti (CONCACAF) ho obral vyrovnávajúci gól domácej Kostariky v 94. min októbrového vzájomného súboja (1:1).

Austrália sa predstaví na MS po piaty raz, štvrtýkrát v sérii (1974, 2006, 2010, 2014, 2018). Honduras medzi elitou štartoval trikrát (1982, 2010, 2014), na ostatných dvoch svetových šampionátoch zhodne nepostúpil zo základnej skupiny: päťkrát prehral a raz remizoval.

Posledným účastníkom MS 2018 sa stane Peru alebo Nový Zéland. V sobotňajšom prvom stretnutí juhoamericko-oceánskej baráže sa vo Wellingtone zrodila bezgólová remíza, odveta v peruánskej Lime je na programe o 3.15 h SEČ už vo štvrtok.

Kvalifikácia o postup na MS 2018

interkontinentálna baráž – odveta

SYDNEY

Austrália – Honduras 3:1 (0:0)

* prvý zápas 0:0, na MS 2018 postúpila Austrália

Góly: 72. a 85. Jedinak (oba z pok. kopu), 54. H. Figueroa (vlastný) – 90.+ Elis

Prehľad istých účastníkov MS vo futbale 2018

31 z 32 krajín

Európa – UEFA (14): Rusko (hostiteľ), Anglicko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Chorvátsko, Island, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko

Južná Amerika – CONMEBOL (4): Argentína, Brazília, Kolumbia, Uruguaj

Severná a Stredná Amerika a karibská oblasť – CONCACAF (3): Kostarika, Mexiko, Panama

Ázia – AFC (5): Austrália, Irán, Japonsko, Kórejská republika, Saudská Arábia

Afrika – CAF (5): Egypt, Maroko, Nigéria, Senegal, Tunisko

Oceánia – OFC (0)