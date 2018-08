Video: Auto vezúce plynové fľaše vrazilo do radnice a začalo horieť, polícia incident vyšetruje

HAAG 22. augusta (WebNoviny.sk) – Auto vezúce dve plynové fľaše vrazilo v stredu do radnice v malom holandskom meste Bemmel a začalo horieť. Jednu osobu, pravdepodobne vodiča, našli na mieste mŕtvu. Polícia jeho identitu nezverejnila, má už však „silné tušenie“, kto by to mohol byť, uviedla v stredajšom tweete.

Hovorca hasičov Rene Bierman pre štátnu rozhlasovú stanicu NOS povedal, že jedna z fliaš vybuchla, čo spôsobilo požiar. Incident sa stal v skorých ranných hodinách a nikto ďalší pri ňom neutrpel zranenia. Polícia jeho príčinu vyšetruje. Bemmel leží asi 100 kilometrov juhovýchodne od Amsterdamu.