Video: Auto vrazilo do ľudí na Times Square v New Yorku, zahynula najmenej jedna osoba

NEW YORK 18. mája (WebNoviny.sk) – Automobil vbehol na námestí Times Square v New Yorku na chodník plný ľudí, podľa webovej stránky BBC je tam údajne jeden mŕtvy a niekoľko zranených. Vodiča vzali do väzby a oblasť uzavreli, informovala newyorská polícia.

Priamo na mieste ošetrujú najmenej 13 ľudí.

Polícia sa údajne vyjadrila, že vodič “stratil kontrolu” nad vozidlom. Malo by ísť o nehodu.

Televízia CBS uviedla, že nehoda nesúvisí s terorizmom. Svedok však pre agentúru Reuters povedal, že vodič išiel s autom v protismere, kým vrazil do chodcov.