Video: Bakoš sa ukázal v zápase proti AEK Larnaka, trefa z priameho kopu aj úspešná penalta

PLZEŇ 18. augusta (WebNoviny.sk) – Strojcom víťazstva českého futbalového vicemajstra Viktorie Plzeň nad cyperským tímom AEK Larnaka (3:1) vo štvrtkovom úvodnom zápase play-off Európskej ligy 2017/2018 bol slovenský útočník Marek Bakoš.

Mužstvo trénera Pavla Vrbu nevstúpilo do stretnutia ideálne – už od 8. min prehrávalo, keď sa presadil Španiel Acorán Barrera Reyes. V 29. min však zavelil k obratu ukážkovým priamym kopom Bakoš a v 36. min sa k nemu pridal Daniel Kolář.

Po zmene strán v 74. min slovenský zakončovateľ premenil pokutový kop a zvýšil šance “Viktoriánov” za prienik do skupinovej fázy kontinentálneho pohára číslo dva.

Krmenčík dostal stopku na tri zápasy

“Hlavný je výsledok,” povedal po zápase 34-ročný rodák z Novej Bane. Bakoš nastúpil v základnej zostave pri neúčasti kanoniera Michaela Krmenčíka, ktorý dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) stopku na tri stretnutia.

“Keď mi tréner dal dôveru, tak asi dúfal, že sa mi podarí streliť nejaký gól. Za oba som rád. Michael nám chýbal, pretože mužstvo je naňho zvyknuté. Zo začiatku bolo ťažké dostať sa do toho, keďže som nastúpil po dlhšom čase. Chcel som sa čo najskôr chytiť,” uviedol Bakoš podľa webu idnes.cz.

Slovák pomohol tímu skúsenosťami

Podľa 13-násobného slovenského reprezentanta Plzeň ukázala svoju silu. “Niekedy sa to takto vyvinie. Urobíte chybu a v pohároch vás súper hneď potrestá. Neskôr sa však ukázala sila nášho mužstva, dokázali sme zareagovať, aj keď nám to trochu trvalo, ale 3:1 je dobrý výsledok – lepší než 2:1. Na Cyprus si poletíme pre postup,” uzavrel Marek Bakoš, ktorý pobudol na trávniku do 77. min.

Z výkonu svojho zverenca mal radosť aj tréner Plzne Pavel Vrba. “Som rád, že nám Marek Bakoš pomohol svojimi bohatými pohárovými skúsenosťami. Jeho dva góly sú pre nás nesmierne dôležité. Už dlhšie som nosil v hlave, že ho postavím do základnej zostavy. Definitívne v jeho prospech rozhodli spomenuté skúsenosti z pohárov, v Plzni je dlho a zaznamenal veľa dôležitých zásahov. Teší ma, že sa mu zápas takto vydaril,” vyhlásil podľa oficiálnej stránky plzenského klubu 53-ročný rodák z Přerova.

Výsledok postačí na postup

Niekdajší kouč českej reprezentácie či asistent pri tej slovenskej verí, že rezultát 3:1 z domáceho súboja napokon Plzni postačí na postup.

“Máme slušnú šancu ísť ďalej, hoci nás na horúcej cyperskej pôde čaká ťažký súper. Dúfam, že v odvete budeme hrať omnoho dôslednejšie,” dodal Pavel Vrba. Ten dal v zápase šancu aj ďalšiemu Slovákovi Patrikovi Hrošovskému.

Dvadsaťpäťročný defenzívny záložník odohral celý zápas. Brankár Matúš Kozáčik vracajúci sa po zranení sedel na lavičke náhradníkov.