Video: Barcelona naháňala Real do posledného kola, “pusinky” si titul nenechali ujsť

MADRID 21. mája (WebNOVINY.SK) – Futbalisti Realu Madrid získali dovedna 33. majstrovský titul, keď v nedeľňajšom stretnutí záverečného 38. kola najvyššej španielskej súťaže zdolali hráčov domácej Málagy 2.0.

Prvý a napokon víťazný gól strelil už v 2. min kanonier Cristiano Ronaldo, poistku pridal po zmene strán v 55. min Karim Benzema. Zverenci Zinedina Zidana môžu úspešnú sezónu 2016/2017 korunovať aj ďalšou trofejou – 3. júna v Cardiffe budú proti Juventusu Turín obhajovať triumf v Lige majstrov.

Ich najväčší konkurent FC Barcelona doma zvíťazil nad Eibarom 4:2. Hostia pritom viedli dvoma zásahmi Takašiho Inuiho 2:0. Katalánci však skorigovali “vlastencom” Davida Juncu, vzápätí mohol vyrovnať Lionel Messi, nepremenil však pokutový kop. Jeho zaváhanie napravil o štyri minúty neskôr Luis Suárez – 2:2. Dokonalý obrat zavŕšila Barcelona v 76. min, keď Messi zložil “jedenástkový” reparát. Hostia navyše dohrávali desiati, keď Ander Capa inkasoval druhú žltú a následne červenú kartu. Favorit presilovku využil v nadstavenom čase – druhý gól v zápase strelil Messi. “Blaugranas” obsadili v ligovej tabuľke s trojbodovým odstupom za Realom Madrid konečné druhé miesto. V sobotu 27. mája však môžu získať Kráľovský pohár, vo finále sa stretnú s Deportivom Alavés.

San Sebastián remizoval na pôde Celty Vigo 2:2 a zabezpečil si účasť v Európskej lige. Pomohlo im k tomu aj zaváhanie Athletica Bilbao, ktoré v Madride podľahlo domácemu Atléticu 1:3.

LA LIGA – 38. KOLO

Málaga – Real Madrid 0:2 (0:1)

Góly: 2. Cristiano Ronaldo, 55. Benzema

FC Barcelona – Eibar 4:2 (0:1)

Góly: 76. a 90.+ Messi (prvý z pok. kopu), 63. Junca (vlastný), 73. L. Suárez – 7. a 61. Inui, ČK: 75. Capa (Eibar) po druhej ŽK

Atlético Madrid – Athletic Bilbao 3:1 (2:0)

Góly: 8. a 11. F. Torres, 89. A. Correa – 71. I. Williams

Celta Vigo – San Sebastián 2:2 (0:0)

Góly: 54. Aspas (z pok. kopu), 90. Hjulsager – 82. Oyarzabal, 90.+ Juanmi

Valencia – Villarreal 1:3 (0:1)

Góly: 54. Nani – 1. Soldado, 58. Trigueros, 88. Sansone

Konečná tabuľka:

1. Real Madrid 38 29 6 3 106:41 93 – titul, postup do LM

2. FC Barcelona 38 28 6 4 112:39 90 – postup do LM

3. Atlético Madrid 38 23 9 6 70:27 78 – postup do LM

4. FC Sevilla 38 21 9 8 69:49 72 – postup do LM

5. Villarreal 38 19 10 9 56:33 67 – postup do EL

6. San Sebastián 38 19 7 12 59:53 64 – postup do EL

7. Bilbao 38 19 6 13 53:43 63

8. Espanyol 38 15 11 12 49:50 56

9. Alavés 38 14 13 11 41:43 55

10. Eibar 38 15 9 14 56:51 54

11. Málaga 38 12 10 16 49:55 46

12. Valencia 38 13 7 18 56:65 46

13. Celta Vigo 38 13 6 19 53:69 45

14. Las Palmas 38 10 9 19 53:74 39

15. Betis Sevilla 38 10 9 19 41:64 39

16. La Coruňa 38 8 12 18 43:61 36

17. Leganés 38 8 11 19 36:55 35

18. Gijón 38 7 10 21 42:72 31 – zostup

19. Osasuna 38 4 10 24 40:94 22 – zostup

20. Granada 38 4 8 26 30:82 20 – zostup