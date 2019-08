Video: Barcelona nečakane zakopla v úvodnom zápase La Ligy, „nožničkami“ ju zlomila legenda Bilbaa

Futbalisti FC Barcelona boli v predchádzajúcich desiatich rokoch suverénni v otváracích zápasoch španielskej najvyššej súťaže. Po úspešnej dekáde s trojbodovým ziskom však prišlo piatkové zakopnutie na pôde Athletica Bilbao.

„Blaugranas“ v zostave bez hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho, ale s novými posilami Antoinom Griezmannom a Frenkiem de Jongom prehrali v Baskicku najtesnejším rozdielom 0:1.

Aduriz šokoval krásnymi „nožničkami“

Barcelončania v Bilbau zostali za očakávaniami. Loptu síce kontrolovali až 73 % hracieho času, no iba dvakrát namierili do priestoru domácej bránky. Navyše, v 37. minúte prišli o uruguajského kanoniera Luisa Suáreza, ktorý opustil trávnik pre zranenie.

Táto strata ešte prehĺbila ofenzívne trápenie obhajcu titulu, ale dlho sa zdalo, že zverenci Ernesta Valverdeho získajú aspoň bod za remízu.

V 89. minúte však šokoval favorita striedajúci Aritz Aduriz. Hrajúca legenda klubu strávila na ihrisku len niekoľko sekúnd a krásnymi „nožničkami“ rozhodla o triumfe domáceho družstva.

„Futbal je občas krásny práve vďaka takýmto momentom, pretože vám ponúkne šancu, ktorú musíte využiť. Som neskutočne šťastný, že som si Bilbao vybral za miesto, kde ukončím moju kariéru. Je to klub, ktorý najviac milujem,“ uviedol bývalý reprezentant Španielska.

Loptu do siete nedostali

Zatiaľ čo fanúšikovia Athletica na štadióne San Mamés vášnivo oslavovali, hráči Barcelony nemohli byť spokojní.

„Nedostali sme loptu do siete a to je to, čo v zápasoch rozhoduje. Musíme naďalej tvrdo pracovať na zlepšení našej hry a potrebujeme sa z toho čo najskôr otriasť,“ povedal Griezmann, ktorého doplnil stopér Gerard Piqué: „Neboli sme sami sebou. Stáva sa to. Máme za sebou prípravné obdobie a do tímu prišlo viacero nových hráčov. Musíme sa pozerať dopredu. Je lepšie prehrať v prvom kole ako na konci sezóny.“

Barcelona si pripísala prehru v úvodnom ligovom kole prvýkrát od roku 2008, kedy neuspela na ihrisku Numancie a podľahla jej rovnako 0:1. V pozícii hlavného trénera „FCB“ vtedy debutoval Pep Guardiola.

Odveký barcelonský rival Real Madrid vstúpi do novej sezóny La Ligy v sobotu o 17.00 h domácim súbojom proti Celte Vigo, ktorej dres si oblieka aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.