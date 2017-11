Video: Barcelona remizovala s Juventusom a štrnástykrát po sebe ide do osemfinále Ligy majstrov

TURÍN 23. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona si podľa predpokladov zabezpečili účasť v osemfinále Ligy majstrov 2017/2018. Katalánskemu tímu stačila na postupovú definitívu stredajšia bezgólová remíza na ihrisku Juventusu Turín.

„Blaugranas“ s 11 bodmi zároveň získali istotu 1. miesta v „déčku“. K druhej osemfinálovej miestenke z tejto skupiny má momentálne bližšie finalista uplynulého ročníka Juventus Turín (8 bodov, pozn.), šancu má stále aj tretí Sporting Lisabon (7).

Barcelona uhrala v LM dve po sebe idúce remízy 0:0 vôbec prvýkrát, nadviazala na identický výsledok z ihriska gréckeho Olympiakosu Pireus v predchádzajúcom kole.

„Po remíze v Aténach boli pred nami ešte dve šance na spečatenie postupu. V Turíne nám stačilo získať bod, ale vedeli sme, že keby sme náhodou prehrali, hrať o všetko v poslednom zápase by bolo veľmi riskantné. Z tohto dôvodu som veľmi šťastný,“ vyhlásil podľa oficiálnej klubovej stránky tréner „FCB“ Ernesto Valverde.

Messi nehral od začiatku

Päťdesiattriročný kouč prekvapil zaradením Lionela Messiho iba medzi náhradníkov. Hviezdneho Argentínčana poslal na trávnik až v 56. min, čo viditeľne povzbudilo predovšetkým jeho spoluhráča z útoku Luisa Suáreza.

Uruguajčan mal do príchodu Messiho najmenej kontaktov s loptou spomedzi všetkých hráčov na ihrisku a v šestnástke súpera sa s ňou nestretol ani raz. „Bolo to zložité rozhodnutie. Leo Messi hral veľa zápasov. Mysleli sme si, že to bude veľmi tvrdý duel a po jeho striedaní v druhom polčase by sa následne hra otvorila a stúpli naše šance,“ objasnil Valverde svoj taktický zámer.

Obidve mužstvá sa stretli aj vo štvrťfinále uplynulého ročníka, akurát s navlas opačnými rezultátmi – v Turíne zvíťazili domáci 3:0, odveta na Camp Nou ponúkla bezgólovú remízu. „Odviedli sme skvelú prácu. Vyhrali sme skupinu, dosiahli sme nás cieľ a teraz môžeme ďalej pokračovať v napredovaní,“ skonštatoval kapitán Andrés Iniesta po 14. barcelonskom postupe do osemfinále za sebou.

Šanca Dybalu v závere zápasu

Juventus doma neskóroval po 34 súťažných vystúpeniach. „Bol to náš prvý zápas v tejto sezóne, v ktorom nepadol žiadny gól. Barcelona veľmi dobre bráni, v tomto ročníku inkasovala iba štyrikrát. V prvom polčase sme si utvorili niekoľko šancí, ale hostia potom uzatvorili všetky voľné priestory a v neskoršom priebehu sme to už mali ťažké. V poslednom zápase cestujeme do Grécka vediac, že víťazstvo nám zabezpečí postup. Ak nezískame tri body, budeme musieť dúfať, že Sporting nevyhrá v Barcelone,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) kormidelník „starej dámy“ Massimiliano Allegri.

„Do poslednej minúty sme sa snažili strhnúť výhru na našu stranu. V závere sme mohli streliť vytúžený gól, ale brankár skvele zasiahol,“ povedal argentínsky ľavák Paulo Dybala, pri ktorého pokuse tesne pred koncom sa vyznamenal barcelonský gólman Marc-André ter Stegen. Dvadsaťpäťročný Nemec je momentálne vo výbornej forme, vo všetkých tohtosezónnych súťažiach z 24 striel do priestoru bránky pustil za svoj chrbát jedinú.