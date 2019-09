Video: Barcelona zdolala „žltú ponorku“, ale hviezdny Messi odohral iba polčas

Lionel Messi nastúpil prvýkrát v základnej zostave FC Barcelona v tejto sezóne, ale domáci zápas 6. kola španielskej Primera División 2019/2020 proti Villarrealu nedohral.

Čerstvo zvolený najlepší futbalista sveta podľa FIFA si už po polhodine hry sťažoval na bolesti v ľavej nohe.

Tridsaťdvaročný Argentínčan napokon dokončil prvý polčas, ale do druhého už nenastúpil. Nahradil ho Ousmane Dembélé. Barcelona zdolala Villarreal 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunula na 4. miesto so ziskom 10 bodov.

Vynechal aj úvod sezóny

Messi nútene vynechal úvod tejto sezóny pre svalové zranenie lýtka. V utorok večer sa prihrávkou podieľal na úvodnom góle svojho tímu, po jeho centri z rohového kopu už v 6. min skóroval francúzsky útočník Antoine Griezmann. Po štvrťhodine zvýšil náskok FCB parádnou strelou z veľkej vzdialenosti Brazílčan Arthur.

Na konci prvého polčasu sa rovnako krásnym zásahom prezentoval hosťujúci Santi Cazorla. „Mali sme aj ďalšie šance zvýšiť náš náskok, ale nevyužili sme ich. Sme ešte ďaleko od nášho typického herného prejavu, ale postupne sa zlepšujeme,“ povedal Antoine Griezmann. Letná posila z Atlética Madrid dosiahla tretí zásah v novom klube.

Prevencia proti možnému väčšiemu zraneniu

Podľa trénera Kataláncov Ernesta Valverdeho Messiho predčasný koniec v zápase nebude mať veľké následky. Bola to skôr prevencia proti možnému väčšiemu zraneniu. „Je to malý problém so slabinami, nič vážne. Rozhodli sme sa preventívne ho stiahnuť, nechceli sme riskovať,“ vysvetlil Valverde, citoval ho aj portál global.espn.com.

Futbalisti FC Barcelona inkasovali v šiestich tohtosezónnych zápasoch až desaťkrát, čo je spolu s Villarrealom a Betisom Sevilla najviac spomedzi všetkých účastníkov La Ligy. Valverdeho zverenci si neudržali čisté konto ani v jednom zápase nového ročníka najvyššej domácej súťaže, čo sa im predtým naposledy stalo pred 11 rokmi.

La Liga 2019/2020 – 6. kolo

utorok

Valladolid – Granada 1:1 (1:1)

Góly: 12. Plano – 42. C. Fernández

Betis Sevilla – Levante 3:1 (1:1)

Góly: 45.+ a 48. Loren, 67. Iglesias – 7. Hernani

FC Barcelona – Villarreal 2:1 (2:1)

Góly: 6. Griezmann, 15. Arthur Melo – 44. Cazorla