Video: Belgičan Chadli zasadil na MS vo futbale 2018 smrteľnú ranu Japonsku po skvelom šprinte

ROSTOV NAD DONOM 3. júla (WebNoviny.sk) – Najkrajší protiútok v histórii belgického futbalu trval 9,94 s a lopta putovala cez päť hráčov, kým sa ocitla v bránke. Víťazný gól Belgicka v osemfinále proti Japonsku (3:2) na majstrovstvách sveta v Rostove nad Donom sa odvíjal ako z príručky o ofenzívnych kontrách.

Keď išli Japonci zahrávať rohový kop, do konca nadstaveného času súboja hraného v Rostove nad Donom zostávalo 31 sekúnd a za stavu 2:2 sa schyľovalo k predĺženiu. A hoci väčšinu rohových kopov v stretnutí „Modrí samurajovia“ zahrávali nakrátko, tentoraz zvolili dlhú verziu a nechali vyniknúť Thibauta Courtoisa. „Nerozumiem tomu, čo urobili Japonci. Namiesto toho, aby si prihrali nakrátko, nelogicky sa zbavili lopty,“ skonštatoval Courtois. Takmer dvojmetrový belgický brankár sa s loptou nemaznal a ihneď ju posunul do šprintu Kevinovi De Bruynovi. Ten nakopol svoje motory a s loptou prešiel až na súperovu polovicu ihriska.

„Vpravo som videl úplne voľného Thomasa Meuniera a lopta odo mňa preto logicky smerovala na neho,“ komentoval De Bruyne. Nasledovala Meunierova skvele načasovaná prihrávka sprava už dovnútra šestnástky a nemenej dôležité preskočenie lopty v podaní Romelua Lukakua. Lopta sa dostala k úplne voľnému Nacerovi Chadlimu, ktorý ju usmernil do odkrytej japonskej bránky. Chadli však predtým musel prešprintovať 82,5 m, čo mu trvalo 9,63 s. Počas tohto z pohľadu celého stretnutia rozhodujúceho časového úseku vyvinul maximálnu rýchlosť 31,5 km/h. Informujú o tom belgické médiá.

„Videl som Edena Hazarda vľavo od seba a Romelua Lukakua pred sebou, zároveň Thomasa Meuniera vpravo. Všetci sa pustili do šprintu, tak som ich nasledoval. A či som zakričal Romeluovi, aby mi pustil loptu? Nebolo treba. On ma videl, že bežím za ním. Myslel som si, že Thomas si vyberie na prihrávku priamo mňa, ale Romelu mi to krásne pustil. Má na tom celkom dôležitú asistenciu. Je to sen,“ cituje Nacera Chadliho portál denníka Het Laatste Nieuws.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: