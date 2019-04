Video: „Blesky“ prepísali históriu NHL, Pánik skóroval a Halák so shutoutom bol hviezdou zápasu

BOSTON 5. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Jaroslav Halák sa prezentoval čistým kontom pri triumfe hokejistov Bostonu na ľade Minnesoty 3:0 vo štvrtkovom stretnutí NHL. Bol to piaty shutout 33-ročného Bratislavčana v aktuálnej sezóne a 47. v zámorskej profilige.

Halák pochytal všetkých 26 striel hráčov Minnesoty a vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Boston nastúpil v zostave bez kapitána Zdena Cháru.

„Myslím si, že sme celý zápas hrali dobre. Presne takto by to malo vyzerať v závere základnej časti. Jedna sezóna sa práve končí a ďalšia začne budúci týždeň. Snažím sa pomôcť tímu vždy, keď dostanem šancu. Pre mňa osobne je to skvelé ukončenie základnej časti. Zvíťazili sme a k tomu mám čisté konto. Nemôžem byť spokojnejší,“ povedal podľa nhl.com Halák. Bruins triumfom rozhodli o tom, že 1. kolo play-off proti Torontu začnú na domácom ľade.

Zranenie obrancu Jaroša

Richard Pánik sa jedným gólom podieľal na víťazstve Arizony na ľade Vegas (4:1). Slovenský krídelník vyrovnal v závere prvej tretiny rýchlou strelou bez prípravy na priebežných 1:1. Bol to preňho 14. gól a 33. bod v 75. stretnutí v aktuálnom ročníku.

Pánik sa na ľade vlaňajšieho zdolaného finalistu play-off dočkal „ice-timu“ 18:13 min, brankára súpera ohrozil 3 strelami, rozdal 3 „hity“ a zablokoval jednu strelu domáceho tímu.

Ottawa prehrala v Buffale 2:5 a prišla o slovenského obrancu Christiána Jaroša, ktorý zo stretnutia nútene odstúpil v 28. min pre zranenie dolnej končatiny. Čerstvo 23-ročný zadák (nar. 2. apríla 1996) predtým stihol odohrať viac ako šesť minút a svoje štatistiky rozšíril o jeden mínusový bod. Zablokoval jednu strelu súpera.

Ottawa neuspela napriek tomu, že viedla 1:0 i 2:1. Triumf Sabres režíroval troma bodmi za gól a dve asistencie kapitán Jack Eichel. „Je pre nás veľmi dôležité, že sme dokázali otočiť a zvíťaziť. Fanúšikovia si to v poslednom domácom zápase zaslúžili. Teší ma, že sme konečne vyhrali a strelili zopár gólov,“ zhodnotil 22-ročný center.

„Blesky“ napodobnili Detroit

Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave triumfovala nad Torontom na jeho ľade 3:1 a stala sa iba druhým tímom v histórii súťaže, ktorý počas sezóny zvíťazil v 61 dueloch. Predtým sa to podarilo iba hokejistom Detroitu ešte v ročníku 1995/1996, ktorí držia rekord so 62 víťazstvami.

„Takéto rekordy príliš nesledujeme, ale iba to potvrdzuje vyrovnanosť našich výkonov. Sme na to hrdí. Máme konkurencieschopný tím a počas sezóny sme sa vyvarovali väčším krízam. Na všetky prehry sme dokázali pomerne rýchlo reagovať,“ uviedol obranca Lightning Ryan McDonagh.

Černák absolvoval na ľade porciu viac ako 21 minút, počas ktorých ohrozil súperovho brankára 4 strelami, rozdal 3 bodyčeky a sám zablokoval 3 strely domácich, ktorí nastúpili bez obrancu Martina Marinčina.

Prehry Montrealu aj Edmontonu

Z víťazstva sa netešil útočník Montrealu Tomáš Tatar, jeho tím podľahol domácemu Washingtonu 1:2. O dvoch bodoch pre obhajcu Stanleyho pohára rozhodol gólom v 23. min Nic Dowd. Tatar odohral takmer 18 minút, prezentoval sa 2 strelami na bránku, 1 „hitom“ a zablokoval 1 strelu súpera. Šance Montrealu na postup do play-off sa ďalším neúspechom znížili na minimum.

Prehral aj Edmonton, mužstvo Andreja Sekeru podľahlo na vlastnom ľade San Jose tesne 2:3. Víťazný gól Sharks strelil v závere druhej tretiny švédsky útočník Gustav Nyquist. Slovenský obranca bol v akcii v drese zdolaného tímu viac ako 15 minút, súperovho brankára ohrozil jedným streleckým pokusom. Edmonton prehral piaty zápas po sebe.

Sumáre NHL

štvrtok

Buffalo – Ottawa 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Góly: 9. Olofsson (Dahlin, Eichel), 27. Okposo (Sheary, Ristolainen), 29. S. Reinhart (Eichel), 52. Eichel (Olofsson, S. Reinhart), 53. Pominville – 3. Duclair (Ceci, Balcers), 10. Pageau (Bödker, Veronneau)

Christián Jaroš (Ottawa) 6:06 min, -1, zablokoval 1 strelu súpera

Carolina – New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Foegele (D. Hamilton, Slavin), 22. Faulk (Aho, T. Teräväinen), 57. Niederreiter (Aho, Williams) – 5. A. Greene (M. McLeod, Zacha)

Florida – New York Islanders 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 53. Huberdeau (Yandle, Montembeault) – 22. B. Nelson (Dal Colle, Josh Bailey), rozhod. sam. nájazd: B. Nelson

Pittsburgh – Detroit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Guentzel (Määttä, Crosby), 19. P. Kessel (Crosby, Hörnqvist), 36. P. Kessel (Malkin), 47. Crosby (P. Kessel, Hörnqvist) – 8. Puempel (Hronek, Hirose)

Toronto – Tampa Bay 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 5. Marner (Hyman) – 26. Stamkos (McDonagh), 55. Killorn (Stamkos, Sergačov), 60. Kučerov (McDonagh)

Erik Černák (Tampa Bay) 21:03 min, +1, 4 strely na bránku, 3 „hity“, zablokoval 3 strely súpera

Washington – Montreal 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 19. Eller (Connolly, Hagelin), 23. Dowd (Burakovsky) – 20. S. Weber (Armia, Danault)

Tomáš Tatar (Montreal) 17:43 min, 2 strely na bránku, 1 „hit“, zablokoval 1 strelu súpera

Minnesota – Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 29. Nordström (Acciari, Grzelcyk), 58. Pastrňák (DeBrusk, Carlo), 58. Senyshyn (Marcus Johansson, Kampfer)

Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý zápas a pochytal všetkých 26 striel súpera

Nashville – Vancouver 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Góly: 21. Sissons (Bonino, Watson), 56. Bonino (Watson, Ellis), 60. Johansen (F. Forsberg) – 9. Markus Granlund (Q. Hughes, Pearson), 20. Pearson (Q. Hughes, Spooner)

St. Louis – Philadelphia 7:3 (5:3, 1:0, 1:0)

Góly: 3. Barbašev (Steen, Pietrangelo), 4. R. O’Reilly (Perron, B. Schenn), 6. Steen (Sundqvist, Pietrangelo), 7. Maroon (Bozak, R. Thomas), 10. Perron (Pietrangelo, Tarasenko), 34. B. Schenn (Dunn, Tarasenko), 51. Steen (Barbašev) – 7. Lindblom (Hartman, Laughton), 8. J. van Riemsdyk, 20. Giroux (Couturier, J. van Riemsdyk)

Colorado – Winnipeg 3:2 po predĺžení (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 26. Barrie (Zadorov, C. Wilson), 51. Söderberg (Jost, Girard), 62. E. Johnson (MacKinnon) – 11. Scheifele (Connor, Byfuglien), 18. Ehlers (Trouba, Perreault)

Edmonton – San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Góly: 3. Draisaitl, 24. Draisaitl (Benning, McDavid) – 9. Sörensen (J. Thornton, Middleton), 11. Burns (Hertl), 39. Nyquist (Burns, E. Kane)

Andrej Sekera (Edmonton) 15:10 min, 1 strela na bránku

Vegas – Arizona 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 17. Mark Stone (Stastny) – 18. PÁNIK (Keller, Dvorak), 29. Stepan (Crouse), 37. Stepan (Crouse, Demers), 53. Garland

Richard Pánik (Arizona) 18:13 min, 1+0, 3 strely na bránku, 3 „hity“, zablokoval 1 strelu súpera