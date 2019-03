Video: „Blesky“ s Černákom triumfovali nad Pánikovou Arizonou a Stamkos zažil výnimočný moment

TAMPA 19. marca (Webnoviny.sk) – Hokejisti Tampy Bay Lighting zvíťazili nad hráčmi Arizony Coyotes 4:1 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL.

„Blesky“ si pripísali 56. triumf v 73. zápase sezóny 2018/2019 a stali sa istými víťazmi Atlantickej divízie, Východnej konferencie a tiež Prezidentovej trofeje pre mužstvo s najväčším počtom bodov po základnej časti.

Nedostihnuteľný náskok

Lightning majú v tabuľke pred druhým Calgary nedostihnuteľný náskok 21 bodov, pričom Flames odohrajú ešte 10 zápasov. Tampe sa podarilo získať Presidents Trophy ako druhému najrýchlejšiemu tímu v histórii, držiteľom rekordu je Detroit Red Wings. „Červeným krídlam“ stačilo v sezóne 1995/1996 iba 71 zápasov.

„Získavať trofeje je ťažké, to teda je. Myslím si, že keď už sa vám to podarí, mali by ste byť na to naozaj hrdý. Viem, že keď sa povie NHL, tak trofej ktorá vám napadne je Stanleyho pohár. Ale predtým musíte odohrať 82 zápasov a viem, že veľa tímom v lige sa ešte nikdy nepodarilo získať Prezidentovu trofej,“ uviedol tréner Tampy Jon Cooper pre oficiálny ligový web.

Najlepší strelec v histórii klubu

Kapitán „bleskov“ Steven Stamkos strelil v dueli 384. gól v kariére a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu. Na prvom mieste vystriedal niekdajšieho spoluhráča a kapitána Lightning Vincenta Lecavaliera. Stamkos skóroval v 7. min stretnutia proti Coyotes. Bezprostredne po góle začali domáci diváci jasať a na svetelnej kocke sa začalo premietať špeciálne video.

„Vtedy ma to naozaj dostalo. Nevedel som ako zareagovať, ale definitívne som cítil silné emócie. Som vďačný za všetku lásku a podporu, ktorú som dostal od priateľov, rodiny, spoluhráčov a trénerov,“ povedal kanadský útočník s macedónskymi koreňmi.

Ironické je, že počas Stamkosovho výnimočného momentu stál na druhej striedačke jeho prvý kouč v NHL, súčasný tréner Arizony Rick Tocchet. „Veľmi mi pomohol s príchodom do NHL ako mladému hráčovi. Bolo to pre mňa naozaj výnimočné,“ povedal na Tocchetovu adresu Stamkos.

Počas 384. gólu kanadského centra bol na ľade aj slovenský obranca „bleskov“ Erik Černák. Košický rodák odohral 21:23 min bez bodového zisku, pripísal si dve „plusky“, dve strely a tri bodyčeky.

Jediný gól „kojotov“ strelil v 6. min americký útočník Christian Dvorak. Asistenciu pri ňom si pripísal slovenský útočník Richard Pánik, pre ktorého to bola 19. účinná prihrávka a 32. bod v 67. zápase ročníka.

Martinský rodák odkorčuľoval proti Tampe Bay 15:21 min, inkasoval aj jeden dvojminútový trest. Arizona je po 73 odohraných dueloch na poslednej postupovej priečke Západnej konferencie do play-off, má náskok 1 bodu pred deviatou Minnesotou.

Blackhawks si polepšili

Chicago prehralo s Vancouverom 2:3 po predĺžení a ukončilo päťzápasovú víťaznú šnúru. Blackhawks si však polepšili v súboji o postup do vyraďovacej časti.

Na ôsmu Arizonu strácajú štyri body, pričom majú jeden duel k dobru. „Musíme sa cez túto prehru dostať a zlepšiť sa. Máme pred sebou ešte veľa ťažkých zápasov,“ vyjadril sa kouč „čiernych jastrabov“ Jeremy Colliton.

Útočník Canucks Elias Pettersson si pripísal asistenciu proti Blackhawks a so 61 bodmi (27+34) utvoril nový rekord „kosatiek“ v počte bodov získaných nováčikom. Švédsky mladík prekonal Pavla Bureho aj Ivana Hlinku. „Veľa to pre mňa znamená, ale momentálne sa sústredím len na ďalší zápas. Ale samozrejme z rekordu sa veľmi teším,“ uviedol Pettersson.

Sumáre NHL

pondelok:

Tampa Bay – Arizona 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Góly: 7. Stamkos (McDonagh, J.T. Miller), 41. Hedman (Cirelli, Killorn), 60. Cirelli, 60. Gourde (Vasilevskij) – 6. Keller (Dvorak, PÁNIK)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:23 min, 0+0, +2, 2 strely, 3 „hity“

Richard Pánik (Arizona) 15:21 min, 0+1, 2 trestné minúty

Chicago – Vancouver 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Góly: 20. J. Toews (P. Kane), 57. Gustafsson (Keith, P. Kane) – 21. Edler (Horvat), 27. Markus Granlund (Boeser, E. Pettersson), 61. Horvat (Edler)

Los Angeles – Winnipeg 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Góly: 15. S. Walker (Leipsic, Kovaľčuk), 31. D. Brown (Doughty, Kopitar) – 12. K. Hayes (Connor, Ehlers), 13. Connor (Trouba, Wheeler), 37. T. Myers

San Jose – Vegas 3:7 (2:3, 0:1, 1:3)

Góly: 1. Couture (Dillon, Nyquist), 10. Thornton, 51. Couture (Burns, Labanc) – 4. W. Karlsson (Marchessault, R. Smith), 6. Mark Stone (R. Smith, W. Karlsson), 13. Marchessault (R. Smith), 33. Stastny (Pacioretty, C. Miller), 41- R. Smith (W. Karlsson), 58. Marchessault (Schmidt, Engelland), 59. Eakin (Theodore, Schmidt)