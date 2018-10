Video: Boeing 737 zachytil múr letiska, dvoch skúsených pilotov vyšetrujú

NAÍ DILLÍ 12. októbra (WebNoviny.sk) – Lietadlo smerujúce z juhoindického mesta Tiruččiráppalli do Dubaja utrpelo v piatok ráno škody, keď pri vzlietaní zachytilo múr letiska.

Let IX 611 spoločnosti Air India so 130 pasažiermi a šiestimi členmi posádky na palube presmerovali následne do Mumbaja, kde bezpečne pristál.

Dvoch skúsených pilotov, ktorí majú nalietaných vyše 6 500 hodín, vyšetrujú. Škody vznikli okrem Boeingu 737 aj na múre letiska. Air India sú indické národné vlajkové aerolínie.