Video: Boston s troma Slovákmi otočil zápas, Tatar a Černák zbierali „plusky“ a hral aj Pánik

NEW YORK 6. marca (WebNoviny.sk) – Šiesti slovenskí hokejisti sa predstavili v utorkovom 10-zápasovom programe NHL, ale ani jeden z nich nebodoval.

Boston predĺžil bodovú sériu

Traja Slováci sa podieľali na víťazstve Bostonu nad Carolinou 4:3 po predĺžení v utorkovom zápase NHL. Jaroslav Halák pochytal 34 z 37 striel hostí, dosiahol úspešnosť 91,9% a pripísal si 18. víťazstvo v sezóne. Obranca a zároveň kapitán „medveďov“ Zdeno Chára odohral 22:41 min, útočník Peter Celhlárik bol na ľade 11:04 min s jednou strelou na bránku.

Boston predĺžil bodovú sériu na 17 zápasov, Carolina prehrala prvýkrát v šiestich dueloch. Boston je druhý v Atlantickej divízii s trojbodovým náskokom pred Torontom. Bruins potrebujú 6 zápasov na to, aby vyrovnali najdlhšiu sériu so ziskom minimálne 1 bodu v ich klubovej histórii. Rekord pochádza z prelomu rokov 1940 – 1941 a bolo to vtedy 15 víťazstiev a 8 remíz.

Po dve „plusky“ Černáka a Tatara

Líder NHL Tampa Bay si poradil s Winnipegom 5:2. Obranca Erik Černák absolvoval v drese víťazného tímu 18:10 min s bilanciou 1 „hit“, 2 zablokované strely a 2 plusové body.

Z víťazstva sa tešil aj útočník Tomáš Tatar. Jeho Montreal vyhral v Los Angeles 3:1, ale Tatar zostal bez strely na bránku. Na konci zápasu však mal dva plusové body.

Arizona v zostave s Richardom Pánikom prehrala doma s Anaheimom 1:3. Pánik odohral 16:16 min s bilanciou 1 strela, 2 „hity“. Víťazná séria Coyotes sa zastavila na šiestich zápasoch.

Sumáre NHL

utorok

Boston – Carolina 4:3 po predĺž. (0:1, 2:1, 1:1 – 1:0)

Peter Cehlárik odohral 11:04 min, 1 strela, 1 „hit“, 1 plusový body, Zdeno Chára odohral 22:41 min, 2 „hity“, 1 mínusový bod, Jaroslav Halák (všetci Boston) odchytal 61:27 min, zneškodnil 34 z 37 striel, úspešnosť 91,9%

Tampa Bay – Winnipeg 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:10 min, 1 „hit“, 2 zablokované strely, 2 plusové body

Arizona – Anaheim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Richard Pánik (Arizona) odohral 16:16 min, 1 strela, 2 „hity“

Los Angeles – Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14:31 min, 1 „hit“, 2 plusové body

New Jersey – Columbus 1:2 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0, 0:1)

New York Islanders – Ottawa 5:4 po sam. nájazdoch (1:0, 3:2, 0:2 – 0:0, 1:0)

Pittsburgh – Florida 3:2 po predĺž. (0:1, 2:1, 0:0 – 1:0)

Nashville – Minnesota 5:4 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 2:2 – 0:0, 1:0)

Dallas – New York Rangers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Colorado – Detroit 4:3 po predĺž. (0:1, 1:0, 2:2 – 1:0)