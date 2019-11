Video: Boston so skvelým Halákom v bránke prevalcoval Montreal, Chára aj Tatar asistovali

Hetrik Čecha Davida Pastrňáka aj 36 zákrokov slovenského brankára Jaroslava Haláka sa podpísali pod vysoké víťazstvo Bostonu na ľade Montrealu 8:1 v utorkovom zápase NHL. V súboji sa predstavili až traja slovenskí hokejisti a obaja „korčuliari“ bodovali. Tomáš Tatar mal druhú asistenciu pri jedinom góle Montrealu, Zdeno Chára mal podiel na štvrtom góle Bostonu z hokejky Pastrňáka iba osem sekúnd po úvodnom vhadzovaní v druhej tretine.

Český strelecký „zabijak“ nastrieľal v 24 zápasoch sezóny 23 gólov, čo je najviac v NHL od ročníka 1992/1993. Vtedy mal po 24 zápasoch legendárny „snajper“ Pittsburghu Mario Lemieux až 26 gólov.

Halákova skvelá úspešnosť

Zatiaľ čo Boston dosiahol štvrté víťazstvo v neprerušenej sériu, Montreal predĺžil najdlhšie čakanie na triumf v sezóne na päť zápasov. Halák sa vrátil do bránky Bruins po desiatich dňoch a v deviatom vystúpení v sezóne dosiahol piate víťazstvo.

Tridsaťšesť zákrokov na konte 34-ročného brankára znamená skvelú úspešnosť 97,3%. Radosť z možného shutoutu mu pokazil obranca Canadiens Shea Weber, ktorý v 13. min prekonal Haláka po predchádzajúcej strele Brandana Gallaghera a asistencii Tatara.

Vyše 21 300 divákov v Bell Centre vtedy netušilo, že to bude jediný gól v podaní domácich a nasledovať bude už len sedem zásahov z hokejok hostí. Predtým naposledy vyhrali hráči Bostonu v Montreale o 7 gólov 28. októbra 1998, keď podobne prevalcovali domácich 9:2.

Niekoľko veľkých zákrokov

„Halák bol veľmi solídny najmä v prvej tretine. Predviedol niekoľko veľkých zákrokov. Súper bol vtedy lepší ako my v rovnovážnom stave, my sme neboli dostatočne ostrí a tvrdí na puku. Dva góly sme strelili z presiloviek, čo nám pomáha počas celej sezóny,“ uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe denníka Boston Globe.

„Úprimne, cítil som sa absolútne strašne počas prvých striedaní. Potom som strelil góly. Niekedy je to presne opačne. Cítite sa dobre a neviete prekonať súperovho brankára. To je hokej, rýchla hra, v ktorej ste raz hore a potom zasa dolu. Dva body sú dva body bez ohľadu na to, ako sa k nim dopracujete alebo či je to na konci 1:0, respektíve 8:1. Je skvelé, že dnes skórovalo na našej strane viacero hráčov,“ skonštatoval najlepší strelec NHL Pastrňák.

Dallas so Sekerom prehral

Dallas prehral v Chicagu 0:3 a nepotiahol sériu siedmich víťazstiev, v riadnom hracom čase neuspel po 12 zápasoch. Obranca Stars Andrej Sekera odohral 17:28 min s bilanciou 2 „hity„, 2 zablokované strely.

Brankár Chicaga Corey Crawford si pripísal 32 zákrokov a 26. shutout v kariére. V tejto sezóne vychytal čisté konto po prvý raz. Útočník Blackhawks Patrick Kane strelil jeden gól a potiahol produktívnu sériu na 13 zápasov. Počas nej dosiahol 9 gólov a 13 asistencií.

Vyrovnal sa tým štvorici Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon, Brad Marchand a David Pastrňák, ktorí rovnako v tejto sezóne potiahli 13-zápasovú sériu s minimálne bodom na konte.

NHL – výsledky

utorok:

Montreal – Boston 1:8 (1:3, 0:3, 0:2)

*Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:14 min, 1 asistencia, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

*Zdeno Chára (Boston) odohral 20:28 min, 1 asistencia, 1 „hit„, 1 zablokovaná strela

*Jaroslav Halák (Boston) odchytal 60 minút, 36 zákrokov z 37 striel, úspešnosť 97,3%

Chicago – Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:28 min, 2 „hity„, 2 zablokované strely

New Jersey – Minnesota 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)